برنامه اجرایی اداره کل ثبت احوال استان سمنان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ثبت احوال استان سمنان صبح پنجشنبه در نشست شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان سمنان که در اداره کل ثبت احوال این استان برگزار شد، ضمن اشاره به کسب رتبه های برتری ثبت احوال استان سمنان در کشور، اظهار داشت: براساس تفاهم‏نامه ‏منعقد شده سازمان ثبت احوال کشور، برنامه اجرایی ادارات کل ثبت احوال در استان‏ های سراسر کشور تدوین شد.

عباس طالب بیدختی با بیان اینکه در این تفاهنامه 9 هدف کلی، 16 هدف کیفی، 69 ریز برنامه و 222 فعالیت اصلی برای اداره کل ثبت احوال استان سمنان پیش ‏بینی شده، گفت: فعالیت ادارات استانی هر سه ماه یک بار مورد بررسی و ارزیابی قرار می‏ گیرند.

وی از پیشگام بودن سازمان ثبت احوال در تدوین و تنظیم این برنامه جامع و تفاهم‏نامه مرتبط در مجموعه وزارت کشور خبر داد و گفت: استان سمنان در سال گذشته جزو سه دستگاه برتر کشور در زمینه اجرای این برنامه بوده و این ارزیابی بین 31 استان کشور اجرایی شده است.

طالب‏ بیدختی از رتبه برتر استان سمنان در مهلت قانونی ثبت ولادت و وفات خبر داد و گفت: در سه ماهه نخست سال جاری نیز ثبت احوال استان سمنان رتبه برتر کشور را کسب کرد.

مدیرکل ثبت واحوال استان سمنان با بیان اینکه استان سمنان در ثبت ولادت در مهلت قانونی 15 روزه توانسته عملکرد 99.5 درصدی داشته باشد، گفت: این استان در ثبت واقعه وفات در مهلت مقرر 10 روزه نیز به رقم 99.4 درصدی دست یافت و رتبه ‏های برتر را در این زمینه به دست آورد.

وی گفت: ثبت به موقع وقایع حیاتی موجب بالارفتن رفاه عمومی، توزیع عادلانه ثروت، خدمات رسانی هر چه بهتر و اتخاذ تصمیم گیریهای درست در سیاست های کلان کشوری می شود.

طالب بیدختی تهیه و ارائه آمار و اطلاعات دقیق و به روز رشد جمعیت را لازمه برنامه ریزی درست برای توسعه و آینده کشور برشمرد و از مسئولان و مردم خواست تا نسبت به ثبت وقایع حیاتی در سریعترین زمان ممکن اقدام کنند.

مدیر کل ثبت واحوال استان سمنان از پیگیری طرح پوشش وقایع حیاتی شهرستان های تابعه استان سمنان با حضور فرمانداران خبر داد و افزود: نشست طرح پوشش وقایع حیاتی در شهرستان های تابعه استان سمنان با حضور فرمانداران شهرستان ها برگزار شد.

وی در پایان افزود: بر اساس طرح طحرک (پایش) که از سوی سازمان ثبت احوال کشور اعلام شده هر اداره باید به برگزاری یک جلسه در هر فصل اقدام نماید که با همکاری فرمانداران و اعضاء شورای هماهنگی در خصوص عملکرد ثبت احوال در امر وقایع حیاتی و مشکلات و مسائل مربوط به اجرای بهتر این طرح بحث و بررسی می شود.

در این مراسم شناسنامه شهید محمود اخلاقی با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان و جمعی از مسئولان این استان رونمایی شد.