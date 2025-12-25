حضور ایران در پنجمین اجلاس فدراسیون جهانی شترسواری 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازیهای بومی محلی پنجمین اجلاس فدراسیون جهانی شتر سواری با حضور بیش از ۷۰ کشور از جمله ایران و نمایندگان قارههای آسیا، اروپا و آفریقا به میزبانی بحرین برگزار شد.
سید کریم حسینی سرپرست انجمن شترسواری فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازیهای بومیمحلی که در این اجلاس حضور داشت، با فهد بن جلاوی رئیس فدراسیون جهانی شترسواری دیدار و در خصوص راهکارهای توسعه همکاری مشترک در حوزه ورزشهای بومی محلی به ویژه شترسواری گفتگو و تبادل نظر کرد.
همچنین از رئیس فدراسیون جهانی شتر سواری برای سفر به ایران و حضور در رویدادهای بازی های بومی محلی کشور دعوت به عمل آمد که مورد استقبال ایشان قرار گرفت.
ایران از اعضای رسمی فدراسیون جهانی و آسیایی شترسواری محسوب میشود که از ظرفیتهای چشمگیری در زمینه برگزاری رویدادهای ورزشی و صنایع پرورش شتر برخوردار است.
اصفهان، بوشهر، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، گلستان، هرمزگان و یزد از استانهای فعال در این عرصه به شمار میروند.
