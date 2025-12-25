به گزارش خبرنگار مهر، امین مکوندی صبح امروز پنجشنبه در نشست هماندیشی مدیران مراکز تکثیر سراسر کشور که با حضور مسئولان سازمان شیلات، مدیران استانی، تولیدکنندگان، فعالان بخش خصوصی و مسئولان پژوهشی و دانشگاهی در اهواز برگزار شد با اشاره به جایگاه استان در حوزه شیلات اظهار داشت: خوزستان در سالهای اخیر با ایجاد ظرفیتهای جدید، از جمله پروژه ماهیان خاویاری دشت سوسن ایذه، نشان داده است که به توسعه حوزههای نوین شیلاتی توجه جدی دارد.
وی با تأکید بر اهمیت صنایع تبدیلی و تکمیلی افزود: تمرکز عمده بر پرورش ماهیان گرمابی و گونههایی بوده که با محدودیتهایی در بازار مواجه هستند؛ بنابراین تغییر رویکرد به سمت فرآوری و ایجاد ارزش افزوده ضروری است.
مکوندی با اشاره به اقدامات حمایتی استان گفت: بر اساس ابلاغیه وزارت کشور، حوزه شیلات بهعنوان زنجیره ارزش استان انتخاب شد که نتیجه آن افزایش عملکرد و کسب رتبه دوم کشور در این حوزه طی دو تا سه سال گذشته بوده است.
وی افزود: یکی از اقدامات مؤثر استان، اختصاص الزامآور یکسوم تسهیلات تکلیفی به حوزه شیلات با تصویب شورای برنامهریزی استان بوده است، هرچند سهم استان از تسهیلات تبصره ۱۸ از ۲۸۰ میلیارد تومان در سال گذشته به ۹۰ میلیارد تومان در سال جاری کاهش یافته است.
وی، محدودیت در تنوع گونهای ماهیان گرمابی را از چالشهای جدی دانست و گفت: با توجه به اینکه بازار اصلی محصولات استان کشور عراق است و زیرساخت کافی برای فرآوری و ذخیرهسازی وجود ندارد، احتمال بروز بحران در آینده وجود دارد؛ از اینرو تنوعبخشی به گونههای پرورشی ضروری است.
مکوندی همچنین بر ضرورت همصدایی استانها و اجماع منطقهای برای پیگیری مطالبات تولیدکنندگان تأکید کرد و در خصوص ضوابط دامپزشکی گفت: اگرچه این ضوابط برای حفظ سلامت تولید ضروری هستند، اما در برخی موارد سختگیرانه بوده و مانع توسعه مراکز تکثیر میشوند.
وی افزود: با توجه به پیشرفتهای علمی در حوزه پرورش متراکم، میتوان در نحوه اعمال این ضوابط بازنگری کرد تا امکان صدور همزمان مجوزهای بیشتر، بهویژه در شهرستانهایی مانند شوشتر، فراهم شود.
نظر شما