منصفی راد: محصول فناورانه «کود گرانوله» در سمنان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی منصفی راد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در جهاد دانشگاهی سمنان از تولید محصول فناورانه «کود گرانوله» در این مجموعه خبر داد و ابراز کرد: این محصول بعد از آزمایش‌های مختلف توانست گواهی تائیدیه کارایی محصول را هم دریافت کند.

وی با بیان اینکه این محصول نوعی کود است که بر عملکرد دانه ذرت و گندم و … تأثیر بسیاری دارد، افزود: یکی از مزیت‌های این محصول کاهش مصرف کودهای شیمیایی رایج تا ۵۰ درصد است.

رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان با بیان اینکه روش کار این محصول رهاسازی آهسته مواد غذایی مورد نیاز گیاه است، تاکید کرد: بیشترین میزان بازیافت در عناصر نیتروژن و فسفر خاک توسط این کود تأمین می‌شود که این موضوع در آزمایشگاه‌ها هم به اثبات رسیده است.

منصفی راد با بیان اینکه استفاده کود گرانوله آهسته رهش بر رشد، عملکرد دانه، و برخی صفات زراعی گندم در شرایط کشت غرقابی دیگر پارامتری بود که در آزمایشگاه‌ها مورد تائید قرار گرفت، افزود: این محصول می‌تواند به کشاورزان استان و دیگر نقاط کشورمان کمک خوبی کند.

وی با بیان اینکه استفاده از این محصول افزایش عملکرد و بهره وری سامانه‌های زراعی را به دنبال خواهد داشت، افزود: این کود گرانوله همچنین اصلاح کننده خاک و بهبود دهنده کارایی جذب عناصر غذایی و کاهش مصرف کودهای شیمیایی رایج خواهد بود.