به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی و آمارهای ارائه شده از سوی سامانه پایش کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست نشان می‌دهد که وضعیت آلاینده‌ها و غلظت ذرات آلاینده در آسمان استان سمنان تشدید شده است.

همزمان با صبح پنجشنبه چهارم دیماه ۱۴۰۴ ایوانکی در وضعیت قرمز یا همان هوای ناسالم قرار دارد شاخص آلودگی هوای این شهر صنعتی در حالی ۱۵۳ اعلام شده که میزان نرمال و هوای سالم زیر ۳۰ است.

کارشناسان مازوت سوزی بر اثر ناترازی انرژی، فرسودگی کارخانه‌ها و کوره‌ها، عدم استفاده از فیلترهای مناسب از سوی صنایع به دلیل گرانی، تحریم و … همچنین کاهش کیفیت سوخت را عامل چنین پدیده خطرناکی می‌دانند.

دو شهرستان گرمسار و سمنان نیز امروز پنجشنبه طبق داده‌های سازمان محیط زیست در وضعیت نارنجی یا همان ناسالم برای گروه‌های حساس و هشدار برای مردم قرار دارند شاخص آلودگی هوا در گرمسار ۱۰۴ و در سمنان ۱۳۹ است که به این ترتیب طی ساعات آتی امکان دارد سمنان نیز با عبور از شاخص ۱۵۰ وارد وضعیت قرمز شود.

شاهرود با شاخص ۹۸ و دامغان با شاخص ۹۱ دو شهرستان دیگر استان سمنان هستند که در مرحله زرد یا قابل قبول قرار دارند و مازوت سوزی کارخانه‌ها سبب شده تا هیچ نقطه سبزی در آسمان استان سمنان دیده نشود گفتنی است با تداوم آلودگی‌ها کارگروه اضطرار استانداری سمنان احتمالاً مجبور به اعمال برخی تعطیلی‌ها خواهد شد.