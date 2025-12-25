سید محمد جمالیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری کارگروه ملی آلودگی هوای اراک را می‌توان یک گام مثبت و رو به جلو برای استان مرکزی دانست، چراکه این شهر در سال‌های گذشته کمتر در کانون توجه این کارگروه قرار داشت، اما در سال جاری و برای دومین بار در دولت جدید، جلسه کارگروه ملی با تمرکز ویژه بر مشکلات این منطقه برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، مطالبات و پیام‌های مردم اراک و شازند بار دیگر به‌صورت شفاف به گوش مسئولان ارشد کشور رسید و تأکید شد که نخستین و اصلی‌ترین مطالبه مردم این منطقه، برخورداری از هوای پاک است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی و زیست‌محیطی اراک گفت: قرار گرفتن شهر در میان کوه‌ها و تالاب میقان موجب شده آلودگی هوا در سطح شهر ماندگار شود و سلامت شهروندان را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد.

وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مصوبات این نشست، تأمین حدود ۲۸۷ میلیون لیتر مازوت کم‌سولفور برای نیروگاه شازند بود تا این نیروگاه به‌صورت کامل از سوخت کم‌سولفور استفاده کند.

جمایان افزود: همچنین تأکید شد این فرآیند با سرعت انجام شود تا نیازی به مخلوط کردن مازوت کم‌سولفور با مازوت پر سولفور نباشد، چراکه این موضوع می‌تواند موجب افزایش انتشار دی‌اکسید گوگرد و تشدید آلودگی هوا شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس ادامه داد: همچنین از دیگر مصوبات این نشست ملی، حفظ سهمیه گاز نیروگاه و جلوگیری از قطع آن بود تا در شرایط خاص اراک، صرفاً به سمت مصرف مازوت نرویم.

جمالیان ادامه داد: این موضوع با توجه به موقعیت نیروگاه که در محدوده شهری قرار دارد، اهمیت بالایی دارد و می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آلاینده‌های خطرناک داشته باشد.

وی با اشاره به قانون هوای پاک اراک تصریح کرد: این قانون مربوط به حدود دو دهه گذشته است و با وجود اینکه قرار بود در سال ۱۳۹۶ بازنگری شود، این موضوع به سرانجام نرسیده بود که در این نشست مقرر شد قانون هوای پاک مجدد مورد بازبینی قرار گرفته و پس از اصلاح، ابلاغ شود.

جمالیان با اشاره به حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در این نشست گفت: موضوع توسعه نیروگاه‌های خورشیدی نیز مطرح و از عملکرد استان مرکزی در این حوزه تقدیر شد همچنین قول مساعد داده شد که حمایت‌ها برای تسریع در توسعه این نیروگاه‌ها تداوم داشته باشد.

وی به موضوع حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد و گفت: هرچند از سال گذشته اتوبوس‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی اراک اضافه شده‌اند، اما در حوزه تاکسی‌ها هنوز اقدام مؤثری صورت نگرفته است که بر این اساس مقرر شد برنامه‌ریزی لازم برای اضافه شدن تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی انجام شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: انتقال صنایع آلاینده از داخل شهر از دیگر محورهای مورد تأکید در این جلسه بود و بر اساس دستور و تاکید معاون اجرایی رئیس جمهور مقرر شد این موضوع با سرعت بیشتری دنبال شود تا صنایعی که در محدوده شهری فعالیت می‌کنند، هرچه سریع‌تر به فاصله مناسب از شهر منتقل شوند.

وی با اشاره به بهبود شاخص‌های آلودگی هوا گفت: در سال گذشته، شمار روزهایی که شاخص دی‌اکسید گوگرد از حد استاندارد فراتر رفت، به پنج روز کاهش یافت، در حالی که در سال قبل شرایط بسیار نامطلوب‌تر بود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در سال جاری به‌دلیل قطع یک‌ماهه مازوت و استفاده از مازوت کم‌سولفور، وضعیت نسبتاً بهتری رقم خورد و خوشبختانه تا امروز هیچ روزی با شاخص دی‌اکسید گوگرد بالاتر از حد استاندارد نداشته‌ایم.

وی تاکید کرد: امید است با اجرای دقیق مصوبات این نشست، تا پایان سال ترکیبات بسیار خطرناک برای سلامت مردم حذف شود و در سال‌های آینده، هوای پاک به‌عنوان یک حق مسلم برای مردم اراک محقق شود.