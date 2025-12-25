اسلامی: اصل مشکل دشمنان با ما، حضور ما در عرصه علمی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در نشست مشترک انجمنهای پزشکی هستهای، رادیوآنکولوژی هماتولوژی و آنکولوژی کشور ضمن ابراز خوشنودی از حضور در جمع متخصصان گفت: امیدوارم پس از این شاهد هم افزایی بیشتر بوده و رنج مردم را کاهش دهیم و پیشرفت را با سرعت بیشتری تجربه کنیم.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما مکلف به حرکت در مرز دانش هستیم، گفت: علوم و فنون هستهای پیشران علم و فناوری و فناوری برتری ساز و اقتدار آفرین و در انحصار قدرتهاست و اصل مشکل انها با ما حضور در این عرصه و تراز است.
وی ادامه داد: ما بی توجه به دیکتهها و انحصار آنها با تلاش جوانان توانستیم این مرحله برسیم و این تلاشها مرهون یک نفر آنهم مقام معظم رهبری است که با نشانه گذاری و هدف گذاری درست ما را هدایت کردند. سازمان انرژی اتمی نمادی این هدف گذاری است. دولتها با سیاستهای مختلف می آیند و میروند و اما این هدفگذاری ثابت است.
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه اگر که اتفاقات اخیر جنگ و وقایع پس از آن روی نمیداد شاید آن سیاه نمایی و اتهام زنی آنها را کسی باور میکرد اما این جنگ و حوادث پس از ان نشان داد که صنعت هستهای ایران بهانه است، گفت: اصل حرف پیشرفت است اگر به جلسه اخیر شورای امینت و سخنان مسئولان سه کشور اروپایی دقت کنیم مشخص میشود که اصل متوقف کردن پیشرفت ایران است.
وی عنوان کرد: رژیم صهیونیستی اولین جایی که در اصفهان مورد حمله موشکی قرار داد کارخانه سوخت صفحهای تولید رادیوداروها بود یعنی همان چیزهایی که برای مردم و پیشرفت کشور اثر گذار و نماد صلح آمیز بودن، بود در مرحله اول مورد حمله قرار گرفت.
اسلامی افزود: اگر ما پزشکی هستهای نداشتیم و انرژی اتمی از ذخیره الهی موجود در کشور بهرهبرداری نمیکرد قطعاً جامعه پزشکی و بهداشت درمان محروم میشدند، زیرا آنها رحم ندارند و این مواد را در اختیار ما قرار نمیدادند.
وی اظهار داشت: در سند امنیت ملی آمریکا هوش مصنوعی، کوانتوم و هستهای به عنوان عوامل پیشرفت آمده، اگر برای آمریکا این سه لازمه پیشرفت است پس برای دیگر کشورها هم باید باشد. و نمیشود برای یکی ممنوع باشد. قانون جنگل و زور ای جا میکند که اینگونه بنویسند و به صورت آشکار اعلام کنند که منافع خود را از طریق زور به دست میآورند.
رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: اصل گرفتاری و مشکل پیشرفت ایران است نه بحث سلاح اتمی که اتهام به ایران است. امروز ما در پیشبرد درمانهای حوزه سلامت اعتقاد داریم که برای پیشرفت باید هم افزایی کنیم هم در بحث رادیوداروها و دوتریومها و هم آب سنگین که به سرعت در حال گسترش است که در بحث دارو و درمان انقلابی ایجاد کرده است.
اسلامی با تاکید بر اینکه ما در مرز دانش قرار داریم و آب سنگین ما در صدر جدول خلوص است و همه کشورها محصولات ما را میخواهند توضیح داد: در بحث فناوری پلاسما هم همپای چند کشور انگشتشمار کار تحقق و توسعه را گسترش دادیم و همچنین در حوزه لیزر. مجموع این ترکیب کارآمد و هم افزایست که میتواند در تشخیص و درمان تاثیرگذار باشد و امیدوارم با حضور متخصصان سرعت پیشرفت خود را افزایش دهیم. هرچه از تحقیقات بهرهبرداری بیشتری شود، میتوانیم بیشتر و سریعتر در این مسیر حرکت کنیم.
