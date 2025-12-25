امیر ملاحسن در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: اکران آثار برگزیده جشنواره بینالمللی سینماحقیقت، در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد قزوین برگزار میشود. این برنامه به مدت دو روز و در روزهای ششم و هفتم دیماه میزبان علاقهمندان سینمای مستند خواهد بود.
وی با تأکید بر جایگاه جشنواره سینماحقیقت به عنوان مهمترین رویداد رقابتی در حوزه سینمای مستند، اظهار کرد: در این جشنواره مستند های بسیار ارزشمندی به نمایش درمیآید و خوشبختانه چندین سال است که میزبان منتخبی از این آثار در قزوین هستیم و امسال نیز این روند ادامه خواهد داشت.
ملاحسن بر تأثیر مثبت این اکرانها بر فضای مستندسازی استان تأکید کرد و گفت: «برگزاری این برنامهها میتواند نقش مؤثری در ارتقای فعالیت مستندسازان قزوینی داشته باشد.»
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین بیان کرد: تلاش خواهد شد در کنار نمایش آثار، فضای نقد و بررسی مستندها نیز فراهم شود تا فرصتی برای انتقال تجربه میان مخاطبان و فعالان این حوزه ایجاد شود.
و در پایان یادآور شد: آگیرا، برای ابراهیم، شنا خلاف جهت، میناو، نبض در خط مقدم، بازی برنده ها، ابوالمشاغل، زنده گیر، چهارراه حوادث و حلقه، مجموعه مستند هایی است که در سبد اکران این رویداد قرار دارند.
نظر شما