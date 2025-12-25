به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا حسن‌پور، پیش از ظهر پنجشنبه در اجلاسیه شهدای خدمات فنی خودرویی کشور با اشاره به نقش بی‌بدیل اصناف در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی اظهار کرد: در هفده شهریور، اکثر شهدا از میان بازار و کسبه بودند و با پیروزی انقلاب اسلامی نیز بازاریان در تأمین امنیت و بیمه وطن نقش‌آفرینی کردند.

وی با اشاره به نقش اصناف در مقابله با جریان نفاق در اوایل انقلاب افزود: در دوران ترورهای منافقین، یک‌هزار و ۵۰۰ شهید ترور از اصناف تقدیم انقلاب شد و چهره‌هایی مانند شهید عراقی و شهید سید مجتبی هاشمی از افتخارات این قشر هستند.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور ادامه داد: با آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹، باز هم این بازاریان و کسبه بودند که هم از مال خود گذشتند و هم از جانشان و ۱۱ هزار شهید را تقدیم دفاع مقدس کردند که نشان‌دهنده عظمت بازار اسلامی است.

حسن‌پور با اشاره به نقش برجسته اصناف اصفهان گفت: نزدیک به ۴ هزار شهید بازار و اصناف در استان اصفهان همچون ستارگانی می‌درخشند، به‌ویژه شهدای مشاغل فنی خودرو که مهارت و تخصص خود را در جبهه‌های نبرد به کار گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: پس از جنگ، در دوران سازندگی، در بحران کرونا، در فتنه ۱۴۰۱ و همچنین در جنگ ۱۲ روزه اخیر، اصناف و بازار همواره در کنار مردم و رزمندگان بوده‌اند و اجازه ندادند خللی در معیشت مردم ایجاد شود.

رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور تأکید کرد: امروز آخرین نبرد ما با دشمن، نبرد اقتصادی است و همان‌طور که دشمن در همه عرصه‌ها شکست خورد، در این میدان نیز با همراهی فعالان اقتصادی، مردم و دولت محترم شکست نهایی نصیب دشمن خواهد شد.

وی در پایان با یادآوری حضور مشاغل فنی خودرویی در جبهه‌ها از سال ۱۳۶۰ گفت: این عزیزان از صنوف مختلف در محور شوش اهواز مستقر شدند و تا پایان جنگ خدمات فنی خود را ارائه دادند که لازم است نسل جدید با این عظمت‌ها بیشتر آشنا شود.

