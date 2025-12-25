  1. استانها
حسن‌پور: آخرین نبرد دشمن با ملت ایران، نبرد اقتصادی است

اصفهان - رئیس سازمان بسیج اصناف کشور با بیان اینکه اصناف همواره در خط مقدم انقلاب، دفاع مقدس و بحران‌های کشور حضور داشته‌اند، گفت: امروز آخرین نبرد ما با دشمن، نبرد اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا حسن‌پور، پیش از ظهر پنجشنبه در اجلاسیه شهدای خدمات فنی خودرویی کشور با اشاره به نقش بی‌بدیل اصناف در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی اظهار کرد: در هفده شهریور، اکثر شهدا از میان بازار و کسبه بودند و با پیروزی انقلاب اسلامی نیز بازاریان در تأمین امنیت و بیمه وطن نقش‌آفرینی کردند.

وی با اشاره به نقش اصناف در مقابله با جریان نفاق در اوایل انقلاب افزود: در دوران ترورهای منافقین، یک‌هزار و ۵۰۰ شهید ترور از اصناف تقدیم انقلاب شد و چهره‌هایی مانند شهید عراقی و شهید سید مجتبی هاشمی از افتخارات این قشر هستند.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور ادامه داد: با آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹، باز هم این بازاریان و کسبه بودند که هم از مال خود گذشتند و هم از جانشان و ۱۱ هزار شهید را تقدیم دفاع مقدس کردند که نشان‌دهنده عظمت بازار اسلامی است.

حسن‌پور با اشاره به نقش برجسته اصناف اصفهان گفت: نزدیک به ۴ هزار شهید بازار و اصناف در استان اصفهان همچون ستارگانی می‌درخشند، به‌ویژه شهدای مشاغل فنی خودرو که مهارت و تخصص خود را در جبهه‌های نبرد به کار گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: پس از جنگ، در دوران سازندگی، در بحران کرونا، در فتنه ۱۴۰۱ و همچنین در جنگ ۱۲ روزه اخیر، اصناف و بازار همواره در کنار مردم و رزمندگان بوده‌اند و اجازه ندادند خللی در معیشت مردم ایجاد شود.

رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور تأکید کرد: امروز آخرین نبرد ما با دشمن، نبرد اقتصادی است و همان‌طور که دشمن در همه عرصه‌ها شکست خورد، در این میدان نیز با همراهی فعالان اقتصادی، مردم و دولت محترم شکست نهایی نصیب دشمن خواهد شد.

وی در پایان با یادآوری حضور مشاغل فنی خودرویی در جبهه‌ها از سال ۱۳۶۰ گفت: این عزیزان از صنوف مختلف در محور شوش اهواز مستقر شدند و تا پایان جنگ خدمات فنی خود را ارائه دادند که لازم است نسل جدید با این عظمت‌ها بیشتر آشنا شود.

