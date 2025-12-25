اجلاسیه شهدای خدمات فنی خودرویی کشور در اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید اصلانی ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری اجلاسیه شهدای خدمات فنی خودرویی کشور اظهار کرد: امروز افتخار میزبانی استانها و شهرستانهای مختلف کشور را در استان اصفهان برای برگزاری این اجلاسیه داشتیم؛ اجلاسیهای که با هدف پاسداشت مقام شهدای صنوف بهویژه شهدای خدمات فنی خودرویی برگزار شد.
وی با اشاره به نقش برجسته اصناف در دفاع مقدس و سالهای پس از انقلاب افزود: استان اصفهان بهتنهایی بالغ بر ۵۰۷ شهید خدمات فنی خودرویی را تقدیم انقلاب اسلامی کرده و در مجموع نیز بیش از ۴ هزار شهید صنفی از این استان در راه آرمانهای انقلاب به شهادت رسیدهاند.
رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان استان اصفهان ادامه داد: برگزاری این اجلاسیهها در امتداد اجلاسیه شهدای صنفی کشور است و در سطح ملی نیز حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار شهید صنفی در کشور شناسایی و ثبت شدهاند که نشاندهنده نقش بیبدیل اصناف در حفظ و صیانت از انقلاب اسلامی است.
اصلانی با تأکید بر ضرورت تداوم این برنامهها تصریح کرد: فعال بودن دبیرخانه شهدای صنفی در سطح استان و کشور، از جمله دبیرخانه ۴ هزار شهید صنفی استان اصفهان و ۵۰۷ شهید خدمات فنی خودرویی، زمینهساز ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان بازاریان و اصناف خواهد بود.
وی با قدردانی از دستاندرکاران برگزاری این اجلاسیه، بر ادامهدار بودن برنامههای بزرگداشت شهدای صنوف مختلف در سطح ملی و استانی تأکید کرد.
