  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۴

حداقل ۳ نفر در پی واژگونی اتوبوس در جنوب شرقی برزیل کشته شدند

حداقل ۳ نفر در پی واژگونی اتوبوس در جنوب شرقی برزیل کشته شدند

در پی واژگونی یک اتوبوس بین شهری در ایالت سائو پائولو در جنوب شرقی برزیل، حداقل ۳ نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات محلی روز پنجشنبه اعلام کردند که در پی واژگونی یک اتوبوس بین شهری در ایالت سائو پائولو در جنوب شرقی برزیل، حداقل ۳ نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

اداره مدیریت ترافیک ایالت اعلام کرد که این حادثه در بزرگراهی در نزدیکی شهر جابوتیکابال رخ داد، زمانی که اتوبوس حامل حدود ۴۰ مسافر هنگام ورود به یک رمپ کنترل خود را از دست داد و واژگون شد.

این اداره اعلام کرد که حدود ۴۰ مسافر هنوز تحت معاینه پزشکی هستند. طبق گزارش رسانه‌های محلی، ۵ نفر از آنها به شدت مجروح شده‌اند.

علت حادثه در دست بررسی است.

کد خبر 6701577

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها