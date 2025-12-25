حداقل ۳ نفر در پی واژگونی اتوبوس در جنوب شرقی برزیل کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات محلی روز پنجشنبه اعلام کردند که در پی واژگونی یک اتوبوس بین شهری در ایالت سائو پائولو در جنوب شرقی برزیل، حداقل ۳ نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

اداره مدیریت ترافیک ایالت اعلام کرد که این حادثه در بزرگراهی در نزدیکی شهر جابوتیکابال رخ داد، زمانی که اتوبوس حامل حدود ۴۰ مسافر هنگام ورود به یک رمپ کنترل خود را از دست داد و واژگون شد.

این اداره اعلام کرد که حدود ۴۰ مسافر هنوز تحت معاینه پزشکی هستند. طبق گزارش رسانه‌های محلی، ۵ نفر از آنها به شدت مجروح شده‌اند.

علت حادثه در دست بررسی است.