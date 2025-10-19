  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۰

در تصادف اتوبوس در برزیل ۱۷ نفر جان باختند

آمار کشته‌شدگان واژگونی اتوبوس توریستی در ایالت پرنامبوکو در شمال شرقی برزیل، به ۱۷ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولت ایالتی روز یکشنبه گزارش داد که ۱۵ نفر در محل حادثه جان باختند و دو مسافر که پس از تصادف در بیمارستان بستری شده بودند، بر اثر جراحات وارده جان باختند.

به گفته پلیس بزرگراه فدرال، اتوبوس به لاین مخالف منحرف شده و به سنگ‌های کنار جاده برخورد کرده است. راننده قبل از برخورد با یک تپه شنی و واژگون شدن در امتداد بزرگراهی که شهرداری‌های پاراناتاما و سالوا، در منطقه آگرسته پرنامبوکو را به هم متصل می‌کند، آن را به مسیر صحیح هدایت کرده است.

مقامات اعلام کردند که این وسیله نقلیه که بیش از ۳۰ مسافر را حمل می‌کرد، یک اتوبوس توریستی با مجوز معتبر چارتر بود.

به گفته رسانه‌های محلی، بخشی از بزرگراه که تصادف در آن رخ داده است، به دلیل پیچ‌های تند و دید کم، مستعد تصادفات است.

راننده برای بازجویی به کلانتری محلی منتقل شد.

