به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله شیخ جواد مروی صبح پنجشنبه در نشست پنجاهمین سالگرد آیت‌الله سیدمحمدهادی میلانی که در تالار قدس برگزار شد، با اشاره به جایگاه علمی و اخلاقی این مرجع فقید اظهار کرد: آیت‌الله میلانی از برجسته‌ترین شخصیت‌های علمی، اجتماعی و اخلاقی عصر خود بود و شاگردی در محضر ایشان، تجربه‌ای ارزشمند و اثرگذار برای هر طلبه محسوب می‌شود.

دبیر دوم شورای عالی حوزه‌های علمیه افزود: شخصیت علمی آیت‌الله میلانی در علوم اصول و عقلی، یکی از دقیق‌ترین و ژرف‌ترین در جهان تشیع بود.

وی تصریح کرد: مرحوم محقق اصفهانی بارها آیت‌الله میلانی را از برجسته‌ترین شاگردان خود دانسته و آیت‌الله بهجت نیز صحت این بیان را تأیید کرده است.

مروی با اشاره به مکتب علمی آیت‌الله میلانی در حوزه‌های نجف و مشهد گفت: خوانش و تحلیل‌های مرحوم میلانی از آثار محقق اصفهانی، دقیق‌ترین و عمیق‌ترین تفسیرها از این آثار به شمار می‌رود و بسیاری از خوانش‌های دیگر قادر به رساندن عمق مطالب نبوده‌اند.

شاگرد آیت الله میلانی گفت: طلاب و فضلای جوان حوزه‌های علمیه خراسان باید این مکتب را جدی گرفته و در پژوهش‌ها و درس‌های خود مورد توجه قرار دهند.

وی به تأثیرگذاری مکتب آیت‌الله میلانی اشاره کرد و گفت: مرحوم میلانی در گرایش فقه المعاملات، عمق فکری قابل توجهی داشت و تحلیل‌های ایشان در این حوزه، معیار در فهم و تدریس فقهی است.

مروی با تأکید بر تعامل علمی و احترام متقابل میان جریان‌های فکری و مذاهب مختلف گفت: آیت‌الله میلانی همواره بر گسترش اندیشه شیعه با رعایت اخلاق علمی و دوری از ناسزاگویی تأکید داشت و این ویژگی، مکتب ایشان را به الگویی بی‌بدیل برای حوزه‌های علمیه تبدیل کرده است.

آیت‌الله میلانی الگویی بی‌بدیل در علم، اخلاق بود

دبیر دوم شورای عالی حوزه‌های علمیه با اشاره به جایگاه علمی و فکری آیت‌الله میلانی گفت: مکتب علمی یک مرجع، اگر منزوی باشد و ارتباط خود را با جهان اسلام و اهل‌بیت حفظ نکند، مکتب شیعی واقعی نیست.

وی افزود: آیت‌الله میلانی اصول مذهب شیعه را با استناد به قرآن و مبانی فقهی تثبیت می‌کرد و در گفت‌وگو با دیگران، حقیقت و عمق مکتب تشیع را تبیین می‌نمود.

میلانی با ذکر نمونه‌هایی از تأثیرگذاری این مکتب گفت: مرحوم علامه امینی در کتاب الغدیر، به نحوه تأثیرگذاری آیت‌الله میلانی بر شیعه و تثبیت امامت اشاره کرده است.

دبیر دوم شورای عالی حوزه‌های علمیه ادامه داد: آیت‌الله میلانی در دوره غیبت کبری، با استواری و بصیرت خود، پاسخگوی حملات جناح‌های فکری مخالف بود و امامت شیعه را تجهیز و تثبیت کرد.

وی به نقش پرچمداری آیت‌الله میلانی در گفت‌وگوی علمی و تقریب بین مذاهب اشاره کرد و گفت: این مجتهد شیعی در گفت‌وگو با شخصیت‌هایی همچون شیخ الازهر مصر، با استدلال و اخلاق علمی، بر عمق فقه و امامت شیعه تأکید کرده و تأثیرگذاری خود را در سطح بین‌المللی نشان داده است.

مروی خطاب به طلاب و فضلای جوان حوزه‌های علمیه خراسان اظهار کرد: اگر بتوانیم روح تهذیب و معنویت را با علم و حکمت تلفیق کنیم، موفق خواهیم بود. در غیر این صورت، از درس‌های شخصیت‌های بزرگی چون علامه و آیت‌الله میلانی عقب خواهیم ماند.