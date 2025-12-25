به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدمهدی شب‌زنده‌دار صبح پنجشنبه در نشست پنجاهمین سالگرد ارتحال آیت‌الله میلانی که در تالار قدس برگزار شد با اشاره به جایگاه علمی و معنوی این مرجع فقید، اظهار کرد: حقیقت عالم ربانی به‌طور کامل در شخصیت آیت‌الله میلانی تحقق یافته بود و ایشان با مجاهدت علمی و معنوی، مبادی رسیدن به این مقام را به‌خوبی تحصیل کرده بودند.

عضو شورای نگهبان با بیان اینکه حضور آیت‌الله میلانی در مشهد مقدس با احساس تکلیف همراه بود، گفت: همان‌گونه که مرحوم آیت‌الله حائری یزدی پس از استخاره تصمیم به اقامت در قم گرفتند، آیت‌الله میلانی نیز در ابتدا برای زیارت به مشهد آمدند، اما علمای این شهر با مشاهده کمالات علمی، توانمندی فقهی و صلاحیت مرجعیت ایشان، از این عالم بزرگوار درخواست کردند در مشهد بمانند.

وی ادامه داد: آیت‌الله میلانی پس از این درخواست، استخاره کردند که آیه‌ای از سوره مبارکه یونس آمد و ایشان با توجه به مضمون آیات، اقامت در مشهد را برای خدمت به حوزه علمیه، اسلام و تشیع برگزیدند. این تصمیم موجب شد که حوزه علمیه مشهد احیا شود؛ موضوعی که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید کرده‌اند.

شب زنده دار این اقدام را درسی مهم برای علما دانست و افزود: هرگاه عالمی احساس کند می‌تواند در شهری یا منطقه‌ای اثرگذار باشد و به دین خدا خدمت کند، باید این مسئولیت را بپذیرد.

عضو شورای نگهبان با اشاره به جایگاه والای آیت‌الله میلانی در حوزه‌های علمیه کربلا و نجف اشرف، تصریح کرد: با وجود موقعیت علمی ممتاز در این مراکز، ایشان مشهد را برای ادامه مسیر علمی و تربیتی خود انتخاب کردند و حتی با وجود توصیه برخی اساتید برای ترک مشهد، به دلیل احساس تکلیف و مخالفت نکردن با امر استاد، در این شهر ماندند.

وی اخلاق الهی را یکی از رموز اصلی موفقیت این مرجع فقید دانست و گفت: آیت‌الله میلانی به‌طور واقعی متخلق به اخلاق الهی بودند. نمونه‌ای از این اخلاق، حساسیت ایشان نسبت به حقوق شرعی و بیت‌المال بود که حتی در امور بسیار جزئی نیز رعایت می‌کردند؛ رفتاری که تأثیر عمیقی بر اطرافیان، حتی کودکان، می‌گذاشت.

شب زنده دار عدم تکلف را از دیگر ویژگی‌های برجسته آیت‌الله میلانی برشمرد و افزود: سخنرانی‌ها، نوشته‌ها و مقالات ایشان همواره متین، مستدل، روشن و قابل فهم بود. این سادگی همراه با استدلال، یکی از عوامل نفوذ و موفقیت علمی ایشان به شمار می‌رفت.

عضو شورای نگهبان با تأکید بر زهد و بی‌اعتنایی آیت‌الله میلانی به دنیا، خاطرنشان کرد: این عالم ربانی نه دلبسته مقام بود و نه مال و شهرت؛ هرچه داشت در راه خدا و خدمت به دین صرف می‌کرد. چنین عالمانی، به تعبیر امیرالمؤمنین (ع)، از ارکان اصلاح جامعه هستند و سلامت یا فساد جامعه به رفتار و منش آنان گره خورده است.