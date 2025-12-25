وهاب زاده: عاملان قتل زن ۳۷ ساله در بندر انزلی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر وهاب زاده در تشریح این خبر گفت: به دنبال اعلام فوریتهای پلیس ۱۱۰ مبنی بر کشف جسد زنی جوان، بلافاصله مأموران انتظامی و تیمهای کارشناسی پلیس آگاهی در محل حاضر شدند.
وی افزود: با بررسیهای میدانی و جمع آوری ادله و شواهد، کارشناسان پلیس آگاهی دریافتند مقتول، زن ۳۷ سالهای بوده که به دلیل اختلاف خانوادگی، توسط پسر خود و با همدستی همسر سابقش به قتل رسیده است.
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی تصریح کرد: مأموران پلیس آگاهی پس از انجام اقدامات تخصصی موفق شدند متهمان قتل را شناسایی و طی عملیاتی پلیسی، در کمتر از چند ساعت دستگیر کنند.
سرهنگ امیر وهاب زاده در پایان اظهار داشت: متهمان پس از اعتراف به جرم ارتکابی با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا اختلاف خانوادگی منجر به درگیری، مراتب را سریعاً از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.
