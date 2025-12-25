نگهدار حسینپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به صدور هشدار زرد هواشناسی و پیشبینی ناپایداریهای جوی، تمامی دستگاههای اجرایی، خدماتی و امدادی بخش ویژه خارگ در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند.
وی افزود: هماهنگیهای لازم با دستگاههایی از جمله شهرداری، آتشنشانی، هلالاحمر، شرکتهای خدماترسان و نیروهای امدادی انجام شده تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدماترسانی بهموقع و مؤثر به شهروندان انجام شود.
بخشدار ویژه خارگ با اشاره به اقدامات پیشگیرانه گفت: بازبینی تجهیزات امدادی، بررسی نقاط حادثهخیز، اطمینان از آمادگی زیرساختها و اطلاعرسانی به دستگاههای مرتبط از جمله اقدامات انجامشده در این زمینه است.
حسینپور با توصیه به شهروندان خاطرنشان کرد: از مردم درخواست میشود ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی، از ترددهای غیرضروری بهویژه در زمان بروز پدیدههای جوی نامناسب خودداری کرده و نکات ایمنی را رعایت کنند.
وی تأکید کرد: مدیریت بحران بخش ویژه خارگ بهصورت مستمر وضعیت جوی را رصد کرده و در صورت تغییر شرایط، اطلاعرسانیهای لازم به شهروندان انجام خواهد شد
