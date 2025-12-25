نوشاد نوشادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه در هفتههای اخیر با کاهش محسوس ذخایر خونی در استان مواجه هستیم و این موضوع میتواند روند درمان بیماران، بهویژه بیماران خاص، مصدومان حوادث و افرادی که نیاز فوری به خون دارند را با مشکل جدی مواجه کند.
وی با اشاره به نقش مهم هیئتهای مذهبی در فرهنگسازی اجتماعی افزود: هیئتها همیشه در بزنگاههای اجتماعی در کنار مردم بودهاند؛ از کمکهای مؤمنانه گرفته تا امدادرسانی در بحرانها.
نوشادی تصریح کرد: امروز هم یکی از مهمترین نیازهای جامعه، اهدای خون است و ما از همه هیئتها، جوانان و اقشار مختلف دعوت میکنیم در این امر خداپسندانه مشارکت فعال داشته باشند.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر تأکید کرد: اهدای خون فقط یک اقدام پزشکی نیست، بلکه یک عمل انسانی و دینی است. در آموزههای دینی ما نجات جان یک انسان، نجات همه انسانها شمرده شده و این فرهنگ باید بیش از پیش در جامعه نهادینه شود.
نوشادی با اشاره به ظرفیت بالای مردم استان گفت: مردم بوشهر همواره در صحنههای مختلف پیشگام بودهاند و یقین دارم با اطلاعرسانی درست و همکاری رسانهها، این کمبود به سرعت جبران خواهد شد.
وی از همه شهروندان، بهویژه جوانان، کارکنان ادارات، هیئتهای مذهبی و فعالان اجتماعی خواست با مراجعه به مراکز انتقال خون استان، در این اقدام انساندوستانه مشارکت کنند و جان هماستانیهای خود را نجات دهند.
