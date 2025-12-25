  1. استانها
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۵۱

دعوت رئیس شورای هیئت‌های مذهبی از مردم بوشهر برای اهدای خون

بوشهر-رئیس شورای هیئت‌های مذهبی استان با اشاره به کاهش ذخایر خون در مراکز درمانی استان، بر ضرورت مشارکت همگانی در اهدای خون تاکید کرد.

نوشاد نوشادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه در هفته‌های اخیر با کاهش محسوس ذخایر خونی در استان مواجه هستیم و این موضوع می‌تواند روند درمان بیماران، به‌ویژه بیماران خاص، مصدومان حوادث و افرادی که نیاز فوری به خون دارند را با مشکل جدی مواجه کند.

وی با اشاره به نقش مهم هیئت‌های مذهبی در فرهنگ‌سازی اجتماعی افزود: هیئت‌ها همیشه در بزنگاه‌های اجتماعی در کنار مردم بوده‌اند؛ از کمک‌های مؤمنانه گرفته تا امدادرسانی در بحران‌ها.

نوشادی تصریح کرد: امروز هم یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه، اهدای خون است و ما از همه هیئت‌ها، جوانان و اقشار مختلف دعوت می‌کنیم در این امر خداپسندانه مشارکت فعال داشته باشند.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی استان بوشهر تأکید کرد: اهدای خون فقط یک اقدام پزشکی نیست، بلکه یک عمل انسانی و دینی است. در آموزه‌های دینی ما نجات جان یک انسان، نجات همه انسان‌ها شمرده شده و این فرهنگ باید بیش از پیش در جامعه نهادینه شود.

نوشادی با اشاره به ظرفیت بالای مردم استان گفت: مردم بوشهر همواره در صحنه‌های مختلف پیشگام بوده‌اند و یقین دارم با اطلاع‌رسانی درست و همکاری رسانه‌ها، این کمبود به سرعت جبران خواهد شد.

وی از همه شهروندان، به‌ویژه جوانان، کارکنان ادارات، هیئت‌های مذهبی و فعالان اجتماعی خواست با مراجعه به مراکز انتقال خون استان، در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند و جان هم‌استانی‌های خود را نجات دهند.

