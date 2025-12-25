فرماندار دشتی: ثبت احوال نقش مهمی در انتخابات پیش رو دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح پنجشنبه در بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان دشتی، با تبریک سوم دی‌ماه روز ثبت احوال، از تلاش‌ها، اقدامات و خدمات رئیس و کارکنان این مجموعه در ارائه خدمات مطلوب به مردم قدردانی کرد.

وی با اشاره به جایگاه مهم و حساس اداره ثبت احوال در ثبت و ضبط وقایع حیاتی از جمله ولادت، وفات، ازدواج و طلاق، اظهار داشت: آمار و اطلاعات دقیق ثبت احوال، مبنای اصلی تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان در سطح شهرستان است و نقش مؤثری در توسعه و مدیریت صحیح امور دارد.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت به‌روز بودن اطلاعات و دقت در ارائه خدمات، افزود: هرگونه برنامه‌ریزی صحیح در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیازمند داده‌های دقیق و قابل اتکاست که این مهم بر عهده ثبت احوال است و با الکترونیکی شدن ارائه خدمات در این مجموعه شاهد کاهش مراجعات مردمی و افزایش رضایتمندی در جامعه خواهیم بود.

مقاتلی با اشاره به انتخابات پیش‌رو، اداره ثبت احوال را یکی از ارکان مهم و اثرگذار در فرآیند برگزاری انتخابات دانست و تصریح کرد: صحت اطلاعات هویتی و همکاری دقیق این اداره نقش مهمی در اجرای سالم، دقیق و قانونمند انتخابات دارد.

وی همچنین بر لزوم آمادگی کامل این مجموعه در ایام منتهی به انتخابات تأکید کرد و گفت: تعامل و هماهنگی ثبت احوال با سایر دستگاه‌های اجرایی و عوامل برگزارکننده انتخابات، زمینه‌ساز برگزاری انتخاباتی باشکوه و پرشور خواهد بود.

فرماندار دشتی ضمن قدردانی مجدد از کارکنان ثبت احوال، خواستار تداوم ارائه خدمات مطلوب، تکریم ارباب‌رجوع و ارتقای رضایتمندی شهروندان شد.