به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه پیش از ظهر پنجشنبه در جریان سفر خود به بخش فیروزآباد، همراه با فضلالله رنجبر و محمد رشیدی، نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس، از مرکز پرورش دام سنگین روستای نجفآباد بازدید و از نزدیک با شرایط تولید و چالشهای این واحد آشنا شد.
این مرکز با ظرفیت نامی ۱۵۰ رأس دام فعالیت دارد و از نژادهای شیری-گوشتی دومنظوره استفاده میکند که توان تولید شیر و گوشت مناسبی دارند. میزان تولید شیر این واحد در حال حاضر ماهانه بین ۵ تا ۶ تن است و بهعنوان یکی از مراکز موفق دامپروری استان شناخته میشود.
حدود ۶ نفر بهصورت مستقیم در بخشهای تغذیه، بهداشت، شیردوشی و سایر امور این مرکز مشغول به کار هستند. سرمایهگذاری اولیه این واحد بین ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان برآورد میشود که بخشی از آن از طریق تسهیلات تأمین شده است، اما برای توسعه کامل کافی نیست.
بر اساس نیازهای این مرکز، تأمین تسهیلات جدید حدود ۶ تا ۸ میلیارد تومان میتواند ظرفیت تولید، رشد شیر و گوشت و همچنین اشتغال مستقیم در این واحد را افزایش دهد.
حبیبی در بازدید خود، دستور پیگیری مطالبات سرمایهگذار و اجرای اقدامات لازم برای تقویت تولید در این مرکز را صادر کرد و بر اهمیت حمایت از واحدهای تولیدی در مسیر توسعه کشاورزی و دامپروری استان تأکید نمود.
نظر شما