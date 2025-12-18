استاندار کرمانشاه از دو واحد صنعتی فلزی در استان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در ادامه برنامههای نظارتی و حمایتی خود از بخش تولید، عصر پنجشنبه با حضور در چند واحد صنعتی استان کرمانشاه، از نزدیک در جریان توان تولیدی، روند فعالیت و چالشهای پیشروی این صنایع قرار گرفت و دستورات لازم را برای پیگیری و رفع موانع صادر کرد.
بازدید از شرکت شابلون تجهیز
استاندار کرمانشاه در نخستین بازدید، از شرکت شابلون تجهیز دیدن کرد؛ واحدی که در زمینه تولید انواع محافظهای جادهای، اسکلتهای فولادی ساختمانی و گلخانهای، دکلهای فولادی و مخابراتی، دکلهای انتقال نیرو، برج و ستون فولادی و تابلوهای فلزی راهنمایی و ترافیکی فعالیت دارد.
این واحد صنعتی با ظرفیت تولید سالانه ۸۱ هزار و ۵۰۰ تن، زمینه اشتغال مستقیم حدود ۳۰ نفر را فراهم کرده است. مدیران این شرکت، وصول مطالبات از ادارات و نهادهای استان را مهمترین مشکل خود عنوان کردند و خواستار همکاری بیشتر اداره کل تأمین اجتماعی و پرداخت تسهیلات ۲۰ میلیارد تومانی از محل مصوبات سفر رئیسجمهور شدند.
طرح مسائل شرکت راهپیلگستر
در ادامه، حبیبی از شرکت راهپیلگستر بازدید کرد. این واحد صنعتی در حوزه تولید قالبهای قطعات بتنی پیشساخته، تابلوهای فلزی تبلیغاتی و ترافیکی، پایههای چراغ، در و پنجره فولادی، خرپا و برجهای فولادی فعالیت میکند و دارای ظرفیت تولید سالانه ۲۸ هزار و ۲۰۰ تن است.
این شرکت برای ۲۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و مدیران آن در جریان بازدید استاندار، درخواست دریافت ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری را مطرح کردند.
استاندار کرمانشاه پس از استماع مسائل و مطالبات مطرحشده، بر حمایت از واحدهای تولیدی فعال استان تأکید کرد و گفت: پیگیری وصول مطالبات از دستگاههای اجرایی، رفع موانع بیمهای و بانکی و تسهیل در پرداخت تسهیلات، بهصورت جدی از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان دنبال خواهد شد.
نظر شما