به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، با قدردانی از همراهی متقاضیان طرح «جهت»، گفت: زمان ثبت درخواست متقاضیان برای بهرهمندی از تسهیلات جذب بهعنوان عضو هیئت علمی در طرح «جهت»، دو هفته نخست هر فصل تعیین شده بود، این زمانبندی بر اساس تعداد متعارف متقاضیان طرح و با امکان بررسی دقیق پروندهها برنامهریزی شده بود.
سعید خدایگان افزود: در ماههای اخیر و به دنبال عدم برگزاری فراخوانهای عمومی جذب هیئت علمی در وزارتین متولی، بخش قابل توجهی از متقاضیان جذب هیئت علمی کل کشور به سمت طرح «جهت» بنیاد ملی نخبگان هدایت شدهاند؛ موضوعی که موجب شد در دو فراخوان گذشته، بیش از ۵ هزار پرونده (با احتساب موارد بررسی مجدد) وارد فرایند ارزیابی در دبیرخانه جذب بنیاد ملی نخبگان شود؛ رقمی که بهصورت بیسابقهای فراتر از برآوردهای اولیه طرح و بسیار بالاتر از جامعه هدف نخبگانی بوده است.
وی با تأکید بر اینکه طرح «جهت» با هدف حمایت از لایه نخبگانی و استعدادهای برتر طراحی شده و نه پوشش تمامی متقاضیان جذب هیئت علمی کشور، تصریح کرد: با توجه به محدودیتهای موجود در برگزاری فراخوانهای عمومی جذب وزارتین، در عمل شاهد بودیم که بخش بزرگی از متقاضیان، صرفنظر از میزان انطباق با مأموریت طرح، درخواست خود را ثبت کردند که این امر فشار مضاعفی بر دبیرخانه و فرایندهای ارزیابی وارد کرده است.
خدایگان با تاکید بر اینکه «دقت فدای سرعت نمیشود»، خاطرنشان کرد: بررسی پروندهها در این طرح صرفاً یک فرایند اداری نیست، بلکه شامل ارزیابی دقیق سوابق علمی، پژوهشی، فناورانه و نخبگانی متقاضیان، محاسبه کارشناسی امتیازات و بررسی کیفی و ممیزی در کارگروههای تخصصی هفتگانه بنیاد ملی نخبگان با حضور اساتید برجسته کشور است که به طور مستقیم با حقوق متقاضیان و اعتبار طرح در ارتباط است.
وی ادامه داد: بر همین اساس فراخوان جدید طرح بلافاصله پس از پایان بررسی کامل پروندههای موجود آغاز شود.
این مقام مسئول با اشاره به فعالیت مستمر دبیرخانه طرح «جهت» اظهار کرد: تیم اجرایی دبیرخانه جذب بنیاد در ماههای گذشته با حداکثر توان فعالیت کرده و بررسی پروندهها به صورت فشرده و بدون وقفه در حال انجام بوده است؛ با این حال، حجم بالای پروندهها ایجاب میکند که زمان کافی برای بررسی منصفانه و دقیق هر درخواست اختصاص داده شود.
در پایان، قائممقام بنیاد ملی نخبگان با تأکید بر اینکه هدف اصلی بنیاد حفظ کیفیت، عدالت و اعتبار طرح «جهت» است، گفت: با توجه به اینکه بخش عمده پروندههای متقاضیان بررسی و تعیین تکلیف شده است، به محض اتمام اعلام نتیجه پروندههای باقیمانده، فراخوان جدید طی اطلاعرسانی رسمی منتشر خواهد شد.
نظر شما