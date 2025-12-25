  1. استانها
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۵۰

زارع: ۴ واحد صنعتی آلاینده در شهرستان اشکذر پلمب شد

زارع: ۴ واحد صنعتی آلاینده در شهرستان اشکذر پلمب شد

یزد_ دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان اشکذر گفت: چهار واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی این شهرستان به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد زارع بیدکی گفت: با توجه به مستندات و گزارش‌های معتبر دریافتی از مراجع ذی‌صلاح که حاکی از تخلفات زیست‌محیطی این واحدها بود، به منظور جلوگیری از ادامه روند آلایندگی و صیانت از حقوق عامه و سلامت مردم، با دستور قضائی نسبت به پلمب چهار واحد صنعتی در شهرک صنعتی اقدام شد.

وی افزود: توسعه صنعتی تنها زمانی پایدار و مقبول خواهد بود که در چارچوب قوانین و استانداردهای ملی عمل کند، اگرچه حمایت از تولید و اشتغال از اولویت‌های اصلی است، اما این موضوع به هیچ عنوان به معنای نادیده گرفتن ملاحظات بهداشتی، زیست‌محیطی و حقوق عامه در شهرستان نیست.

دادستان اشکذر با تأکید بر تداوم نظارت‌های محیط زیستی تصریح کرد: اداره محیط زیست اشکذر، پایش مستمر و بازدید سرزده از واحدها به ویژه در ساعات غیر اداری و شب‌ها را به طور مداوم در دستور کار خود قرار دهد و در صورت لزوم با واحدهای آلاینده و متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

