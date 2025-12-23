به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری صبح سه‌شنبه در نشست مشترک با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به اینکه حفظ طبیعت یک وظیفه همگانی و خدادادی است، بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه و نظارت قاطع سازمان محیط زیست تأکید کرد تا از وارد آمدن آسیب‌های جبران‌ناپذیر به منابع طبیعی جلوگیری شود.

وی به طور خاص، بر اهمیت رعایت دقیق ملاحظات زیست‌محیطی در مراحل طراحی و احداث صنایع تأکید کرد و گفت: جانمایی کارخانجات با اولویت‌بندی مسائل آلایندگی و دوری از مناطق مسکونی صورت پذیرد.

امام جمعه یزد، استفاده از توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را راهکاری کلیدی برای این منظور دانست و بیان کرد: برنامه‌ریزی جدی برای به‌کارگیری این شرکت‌ها، به ویژه در زمینه نصب فیلترهای استاندارد جهت کنترل آلاینده‌ها انجام شود.

آیت‌الله ناصری پروژه انتقال آب به استان را ضروری و حیاتی خواند و با انتقاد از تأخیرهای طولانی‌مدت در اجرای آن، تسریع در تکمیل هرچه زودتر این طرح را مطالبه اصلی مردم استان، به‌ویژه پیش از فرا رسیدن فصل گرما، عنوان کرد.