جمالی‌نژاد: نگاه جهان به اصفهان است

جمالی‌نژاد: نگاه جهان به اصفهان است

اصفهان -استاندار اصفهان گفت: اصفهان شهری میراثی است که نگاه جهان به آن است و باید برای رفع مشکلات آن تلاش شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد بعدازظهر پنجشنبه در آئین افتتاح نمایشگاه تخصصی فناوری‌های سبز و انرژی پاک که با حضور وزیر امور خارجه برگزار شد اظهار کرد: اصفهان علی‌رغم همه ظرفیت‌های ارزشمند خود، نظام مسائلی دارد که به کیان اصفهان آسیب می‌رساند.

وی افزود: شهر اصفهان به عنوان یک کلان‌شهر در سه دوره پایتخت کشور بوده و همچنین و شهر میراثی است که نگاه جهان به آن است.

استاندار اصفهان تصریح کرد: برخی مشکلات از قطار سریع‌السیر، چالش‌های حوزه صنایع‌دستی و همچنین گردشگری از جمله مسائلی است که می‌تواند با کمک وزارت امور خارجه مرتفع شود.

وی افزود: رفع مشکلات قطار سریع‌السیر می‌تواند نقش به‌سزایی در رونق گردشگری داشته باشد؛ همچنین بازآفرینی شهری در شهر اصفهان نیز در این زمینه مؤثر است.

