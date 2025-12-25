جابجایی بیش از ۱۱.۵ میلیون تن کالا از مبدا کردستان در سال ۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شکری عصر پنجشنبه در مراسم روز راهداری و حملونقل جادهای شهرستان قروه با تبریک هفته حملونقل، رانندگان و راهداران را ستون اصلی اقتصاد کشور دانست و از تلاشهای آنان قدردانی کرد.
وی با اشاره به عملکرد بخش حملونقل کالا در استان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ مجموعاً ۱۱.۵ میلیون تن انواع کالا در قالب ۶۸۳ هزار سفر باری از مبدا استان کردستان جابجا شده که این میزان از نظر تناژ ۲۳ درصد و از نظر تعداد سفر بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کردستان افزود: در هشتماهه نخست سال جاری نیز بیش از ۷ میلیون تن کالا در قالب ۴۴۴ هزار سفر باری جابجا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد رشد را نشان میدهد.
شکری با بیان اینکه در حوزه حملونقل کالا، ۱۶ هزار راننده حرفهای با بیش از ۱۰ هزار دستگاه ناوگان در استان فعالیت میکنند، گفت: در حال حاضر ۸۰ شرکت حملونقل کالا در استان کردستان مشغول خدماترسانی هستند.
جابجایی ۳ میلیون نفر مسافر توسط ناوگان حمل و نقل جادهای کردستان
وی در ادامه به بخش حملونقل مسافر اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۳ میلیون نفر مسافر در قالب بیش از ۴۰۰ هزار سفر توسط ناوگان حملونقل عمومی استان جابجا شدهاند و در هشتماهه نخست سال جاری نیز ۱.۹ میلیون مسافر در قالب ۲۶۵ هزار سفر جابجا شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کردستان تعداد رانندگان فعال در بخش مسافر را ۲ هزار و ۸۰۰ نفر اعلام کرد و افزود: حدود ۲ هزار دستگاه ناوگان مسافری و ۷۲ شرکت حملونقل مسافر در استان فعال هستند که نقش مهمی در خدماترسانی به مردم دارند.
شکری در پایان با قدردانی از رانندگان و شرکتهای حملونقل، بابت تأخیر در برگزاری برنامه عذرخواهی کرد و برای فعالان این حوزه آرزوی توفیق و سلامتی داشت.
