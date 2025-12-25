به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مهیائی عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از تخصیص ۱۳۳ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام روستایی استان خبر داد و اظهار کرد: این اعتبار با پیگیری‌های انجام‌شده از طریق معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری تأمین شده است.

وی افزود: با تخصیص این اعتبار قرار است شتاب تازه‌ای به توسعه زیرساخت‌ها و ایمن‌سازی روستاهای استان بدهد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان با اشاره به هدف‌گذاری این اعتبارات افزود: منابع اختصاص‌یافته در راستای تسریع در بهبود زیرساخت‌ها و توسعه متوازن روستاها، صرف تکمیل ۲۰ پروژه نیمه‌تمام در سطح استان خواهد شد.

مهیائی خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها حوزه‌های مهمی از جمله آبرسانی روستایی، بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی، اجرای طرح هادی و ایمن‌سازی روستاهای در معرض سوانح طبیعی را شامل می‌شود و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان خواهد داشت.