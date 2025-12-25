  1. استانها
  2. گلستان
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۰۱

تزریق ۱۳۳ میلیارد تومان به پروژه‌های نیمه‌تمام روستایی گلستان

گرگان-معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی، ۱۳۳ میلیارد تومان اعتبار جدید برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام روستایی استان گلستان اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مهیائی عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از تخصیص ۱۳۳ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام روستایی استان خبر داد و اظهار کرد: این اعتبار با پیگیری‌های انجام‌شده از طریق معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری تأمین شده است.

وی افزود: با تخصیص این اعتبار قرار است شتاب تازه‌ای به توسعه زیرساخت‌ها و ایمن‌سازی روستاهای استان بدهد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان با اشاره به هدف‌گذاری این اعتبارات افزود: منابع اختصاص‌یافته در راستای تسریع در بهبود زیرساخت‌ها و توسعه متوازن روستاها، صرف تکمیل ۲۰ پروژه نیمه‌تمام در سطح استان خواهد شد.

مهیائی خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها حوزه‌های مهمی از جمله آبرسانی روستایی، بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی، اجرای طرح هادی و ایمن‌سازی روستاهای در معرض سوانح طبیعی را شامل می‌شود و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان خواهد داشت.

