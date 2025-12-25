اسکینی: بیش از یک هزار تبعه غیرمجاز در دلیجان جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر اسکینی در اظهار کرد: در پی اجرای طرح ویژه جمعآوری اتباع غیرمجاز که بهصورت غیرقانونی وارد کشور شدهاند، موضوع بهطور جدی در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران انتظامی دلیجان پس از هماهنگی با مرجع قضائی، موفق شدند در مدت ۹ ماه گذشته تعداد یک هزار و ۱۶۱ نفر از اتباع غیرمجاز را شناسایی و جمعآوری کرده و برای اقدامات قانونی به اردوگاه منتقل کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات ورود و اقامت در کشور خاطرنشان کرد: پلیس با جدیت در برخورد با ورود غیرقانونی اتباع خارجی اقدام کرده و امنیت و آرامش شهروندان را اولویت اصلی خود میداند.
