۸ عضو هیئت اجرایی شورای اسلامی شهر قرچک با رای مخفی تعیین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد اسلامی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، با استناد به ماده ۴۷ قانون انتخابات، اظهار داشت: ۳۰ نفر از معتمدین قرچک پس از اخذ نظر هیئت نظارت به این جلسه دعوت شدند، همه معتمدین دعوت شده از سرمایههای اجتماعی و بزرگان شهر به شمار میروند و میتوانند نقش مهمی در پیشبرد صحیح فرآیند انتخابات ایفا کنند.
وی افزود: اگرچه در نهایت تعدادی بهعنوان اعضای اصلی و علیالبدل انتخاب شدند، اما انتظار میرود همه معتمدین در مسیر برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و در شأن مردم شهرستان همکاری لازم را داشته باشند.
فرماندار قرچک با تأکید بر اینکه انتخابات حقالناس است، خاطرنشان کرد: رأی مردم امانتی در دست مجریان و ناظران انتخابات است و همه عوامل اجرایی و نظارت موظفاند بدون جانبداری از هیچ فرد، گروه یا جریان سیاسی، صرفاً در مسیر سلامت، امنیت و شفافیت انتخابات گام بردارند.
وی همچنین اهمیت مشارکت شهروندان در این دوره از انتخابات را یادآور شد و گفت: ایجاد فضای رقابتی سالم، حفظ بیطرفی کامل و جلب اعتماد عمومی از مهمترین وظایف عوامل اجرایی و نظارت است و تحقق این اهداف زمینهساز حضور پرشور مردم پای صندوقهای رأی خواهد بود.
در این مراسم، فرآیند انتخاب اعضای هیئت اجرایی با رعایت اصول شفافیت، بیطرفی و امانتداری انجام شد و با برگزاری انتخابات بهصورت رأی مخفی و شمارش آرا، افراد زیر بهعنوان اعضای هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر قرچک انتخاب شدند:
۱. حسین حسنلو با ۲۰ رأی
۲. فرهاد فراهانی با ۲۰ رأی
۳. عباس برکان با ۱۹ رأی
۴. علی همتی با ۱۷ رأی
۵. سیاوش محمودی با ۱۶ رأی
۶. یوسف مولایی با ۱۵ رأی
۷. فرزانه لرنی با ۱۳ رأی
۸. مهدی ضرغام با ۱۱ رأی
