۴ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۴

معتمدین هیأت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر پیشوا معرفی شدند

پیشوا- فرماندار پیشوا گفت: معتمدین هیأت اجرایی انتخابات شوراها معرفی شدند تا زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانش‌آموز، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به انتخاب معتمدین هیأت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر پیشوا، گفت: معتمدین با تکیه بر تجربه و تخصص خود، نقش مؤثری در اجرای دقیق و شفاف قانون ایفا می‌کنند و با ایجاد فضایی سالم، رقابتی و مبتنی بر قانون‌مداری، زمینه صیانت از آرای مردم را فراهم خواهند کرد.

وی افزود: امانت‌داری، بی‌طرفی و پایبندی به مقررات انتخابات از مهم‌ترین وظایف معتمدین است و انتظار می‌رود این افراد با مسئولیت‌پذیری کامل در مسیر برگزاری انتخاباتی سالم و قانون‌مند گام بردارند.

بر اساس فرآیند قانونی انجام‌شده، مرتضی چناری، حسن تاجیک، شهاب‌الدین جنیدی، محمد طاهری، محسن عطایی، عاطفه سادات نصیری، مسعود میرزایی و ضیاالدین جنیدی به‌عنوان معتمدین هیأت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر پیشوا معرفی شدند.

همچنین مهدی ارگی، محمد اردستانی، محمد هداوند، مرجان رحیمی و ابو محمد حیدری به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیأت اجرایی انتخاب شدند.

