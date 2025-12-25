اعضای هیئت اجرایی انتخابات شوراها در شهرستان بوانات مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی بوانات صبح پنجشنبه در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در این نشست بیتالله خورشیدی فرماندار شهرستان بوانات، با اشاره به اجرای تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون و ماده ۳۸ آئیننامه اجرایی، گفت: این جلسه با حضور معتمدین برگزار میشود تا فرآیند انتخاب اعضای هیأت اجرایی مطابق قانون و با شفافیت کامل انجام شود.
وی افزود: تعداد ۳۰ نفر از معتمدین به هیأت نظارت معرفی شدند که پس از بررسی، تمامی معرفیشدگان تأیید شدند.
خورشیدی با تأکید بر اهمیت انتخابات اظهار کرد: انتخابات یکی از جلوههای مهم مشارکت مردم در اداره امور کشور است و نقش تعیینکنندهای در تثبیت اعتماد عمومی و تحقق مشارکت آگاهانه شهروندان دارد.
در جریان برگزاری فرآیند قانونی انتخاب معتمدین و رأیگیری، هشت نفر به عنوان اعضای اصلی و پنج نفر به عنوان اعضای علیالبدل هیأت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای بوانات و مزایجان معرفی شدند.
اعضای اصلی هیأت اجرایی حمیدرضا عندلیب، افشین کشاورز، حبیب کمالی، عبدالمجید هاشمی، مهدی یوسفی، علی قاسمی، آیتالله روستایی و علیمحمد جنتیخواه خواهند بود.
اعضای علیالبدل نیز شامل غلامحسین عیسیپور، امیرسعید رضایی، محمودرضا کاظمی و خانمها خدیجه کاظمی و فاطمه رجبی هستند.
