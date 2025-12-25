به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه دهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان خوزستان عصر امروز پنجشنبه با حضور گسترده خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و مسئولان فرهنگی برگزار شد.

در این مراسم، سردار حسن شاهوارپور فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان با قدردانی از حضور پرشور اصحاب رسانه از سراسر استان گفت:

رسانه خوزستان مایه افتخار است؛ امروز خوزستان در حوزه رسانه جزو استان‌های فعال و پیشتاز کشور به شمار می‌رود و این جایگاه، سرمایه‌ای ارزشمند برای استان است.

وی با اشاره به اهمیت مقابله با تهدیدات نرم‌افزاری افزود: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد تردید در خطوط قرمز و اختلاف‌افکنی، افکار عمومی را منحرف کند. رسانه‌ها باید با پایداری و تاب‌آوری در برابر این تهدیدات ایستادگی کنند.

سردار شاهوارپور جشنواره ابوذر را فرصتی برای شکوفایی استعدادها و ارتقای سطح ملی رسانه‌ها دانست و گفت: این جشنواره با تولید آثار فاخر در بخش‌های خبر، گزارش، فیلم کوتاه و عکس، می‌تواند امیدآفرینی اجتماعی و تقویت مقاومت فرهنگی را رقم بزند.

در پایان این مراسم، آثار برگزیده معرفی و از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان تقدیر شد. جشنواره ابوذر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی و رسانه‌ای خوزستان، جایگاه رسانه‌های استان را در سطح ملی بیش از پیش تثبیت کرد.