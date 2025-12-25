ثبت ۳ تخلف واحدهای پروتئینی در شاهرود

حمید آقا بی کی در گفتگو با خبرنگار مهر، به انجام نظارت مستمر بر بازار و واحدهای صنفی شاهرود تاکید کرد و اظهار داشت: هدف این اقدام حفظ حقوق مصرفکنندگان در شهرستان است.
وی از برگزاری گشت مشترک نظارتی در شهرستان شاهرود با هدف کنترل کیفیت و قیمت کالاهای اساسی از جمله مرغ، تخممرغ خبر داد و افزود: رویکرد این اقدام صیانت از سلامت کالا و حقوق خریداران است.
رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود با تأکید بر اینکه با همراهی دستگاههای عضو ستاد تنظیم بازار از واحدهای صنفی عرضه مرغ و تخم مرغ بازدید شد، اظهار داشت: ارتقای کیفیت عرضه اقلام اساسی از رویکردهای این طرح است.
آقا بی کی از اجرای گشت مشترک به منظور نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی پروتئینی در روز پنجشنبه خبر داد و تصریح کرد: نحوه توزیع، رصد قیمت و میزان موجودی مرغ فروشیها مورد بررسی قرار گرفت.
وی از ثبت سه صورتجلسه تخلف واحدهای پروتئینی در شاهرود خبر داد و افزود: در طی بازدیدها تذکرات لازم پیرامون کیفیت و قیمتگذاری به واحدهای عرضهکننده ارائه شد.
