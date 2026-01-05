حمید آقا بی کی در گفتگو با خبرنگار مهر، از فعال‌تر شدن گشت نظارتی ویژه بر خبازی‌ها و کالاهای اساسی در شاهرود خبر داد و اظهار داشت: هدف این اقدام کنترل بازار و رفع دغدغه‌های مردمی است.

وی افزود: این گشت به‌منظور نظارت مستقیم بر عملکرد واحدهای نانوایی از نظر موجودی آرد، وزن چانه، ساعات پخت و وضعیت دستگاه‌های نانینو در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی سمنان با اشاره به اینکه قیمت و توزیع محصولات پروتئینی نیز بررسی می‌شود، ابراز داشت: رویکرد این اقدام پیگیری شکایت‌های مردمی است.

آقا بیکی با تاکید بر اینکه رویکرد این اقدام پیشگیرانه و در راستای تأمین امنیت غذایی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است، تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی افزود: این گشت‌های نظارتی به صورت مستمر و با حضور تیم‌های کارشناسی در سطح شهرستان شاهرود ادامه خواهد داشت.