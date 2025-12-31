  1. استانها
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲

۲ مورد تخلف واحد صنفی عرضه مرغ در شاهرود ثبت شد

شاهرود- رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود از تداوم گشت و بازرسی واحدهای صنفی پروتئینی در این شهر خبر داد و گفت: طی شبانه روز گذشته دو مورد تخلف واحد صنفی عرضه مرغ در شاهرود ثبت شد.

حمید آقا بی کی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم گشت و بازرسی بر روی کالاهای اساسی و ضروری مردم در شاهرود خبر داد و اظهار داشت: هدف این اقدام توجه به رعایت حقوق مصرف کنندگان است.

وی ادامه داد: در این نظارت و بازرسی می‌کوشیم تا واحدهای عرضه کننده کالا و اقلام غذایی و خوراکی خدمات مطلوب و با کیفیت را به شهروندان ارائه دهند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود از بازدید هشت واحد صنفی پروتئینی طی شبانه روز گذشته در شهر خبر داد و اظهار داشت: کنترل قیمت و بررسی نحوه عرضه از مواردی که در این بازدیدها مد نظر قرار گرفته بود.

آقا بیکی از ثبت تخلف دو واحد عرضه مواد پروتئینی مرغ در شاهرود خبر داد و تصریح کرد: این واحدها ملزم به رعایت موارد تخلف خود هستند در غیر این صورت پلمب خواهند شد.

وی افزود: به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف و همچنین رعایت حقوق شهروندی بازدیدهای میدانی به صورت منظم و مستمر در مراکز عرضه کالای اساسی انجام می‌شود.

