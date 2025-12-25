به گزارش خبرگزاری مهر، مراد زرهی با اعلام این خبر اظهار داشت: بهمحض فروکش کردن آب ناشی از بارندگیها، نیروهای اداره راهداری عملیات بازگشایی مسیر دسترسی این روستا را آغاز کردند.
همچنین نیروهای امدادی جمعیت هلالاحمر، پیش از بازگشایی کامل مسیر و از طریق راه ارتباطی شهرستان بستک، ۴۰ بسته کمکمعیشتی شامل مواد غذایی را برای ساکنان روستای شینگو در بخش کهورستان شهرستان بندرخمیر ارسال کردند.
وی با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی منطقه افزود: روستای شینگو در منطقهای کوهستانی واقع شده و مسیر دسترسی به آن علاوه بر عبور از گردنههای کوهستانی، از بستر رودخانههای فصلی نیز میگذرد. در پی بارندگیهای اخیر، جاده خاکی و صعبالعبور این روستا مسدود شده بود که با انجام عملیات بازگشایی از سمت منطقه بستک، امکان ارسال کمکهای امدادی فراهم شد.
فرماندار شهرستان خمیر با بیان اینکه پیشبینیهای لازم برای مدیریت بحران انجام شده بود، گفت: پیش از آغاز بارندگیها و با توجه به هشدارهای صادرشده مبنی بر احتمال انسداد راههای ارتباطی، کیسههای آرد خانهپز میان خانوارهای روستایی توزیع شد تا ساکنان در روزهای ابتدایی با کمبود اقلام اساسی مواجه نشوند.
زرهی در ادامه با اشاره به محرومیت روستای شینگو تصریح کرد: این روستا از نقاط کمبرخوردار بخش کهورستان محسوب میشود و حدود ۲۱ کیلومتر با مرکز بخش فاصله دارد. مسیر دسترسی به این روستا همواره بهدلیل شرایط جغرافیایی خاص و عبور از رودخانههای فصلی با مشکلاتی همراه است.
فرماندار شهرستان خمیر در پایان از تلاش مجموعه اداره راهداری و جمعیت هلالاحمر استان هرمزگان و شهرستانهای خمیر و بستک در هماهنگی و ارسال بهموقع کمکهای امدادی قدردانی کرد.
