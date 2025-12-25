سه حادثه مسمومیت با گاز در فارس ۸ مصدوم و یک فوتی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد در تشریح این حوادث گفت: نخستین حادثه ساعت ۲۲:۲۸ شامگاه سوم دی ۱۴۰۴ در فاز ۲ شهر صدرا رخ داد؛ در این حادثه چهار نفر دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شدند که با حضور به موقع کارشناسان اورژانس ۱۱۵، هر چهار نفر با دریافت خدمات درمانی پیش بیمارستانی، برای ادامه درمان به بیمارستان ابوعلی سینا صدرا منتقل شدند.

وی ادامه داد: حادثه دوم ساعت ۰۷:۰۸ صبح چهارم دی ۱۴۰۴ در شیراز، بخش خان‌زنیان، بعد از دهنو قلندری و روستای سرمور به وقوع پیوست؛ در این مأموریت نیز چهار نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن دچار مسمومیت شدند و پس از اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، به بیمارستان حضرت علی‌اصغر (ع) انتقال یافتند.

رئیس مرکز اورژانس فارس افزود: سومین حادثه ساعت ۱۳:۲۱ در یکی از غرفه‌های میدان تره بار شیراز گزارش شد؛ این حادثه که بر اثر استفاده از پیک نیک در داخل خودرو رخ داده بود و متأسفانه منجر به فوت یک نفر قبل از رسیدن تیم اورژانس ۱۱۵ شد.

عابد با تأکید بر بی رنگ و بی بو بودن گاز مونوکسید کربن و خطر مرگ خاموش، از شهروندان خواست از استفاده وسایل گرمایشی غیراستاندارد، روشن کردن پیک نیک و زغال در فضاهای بسته و داخل خودرو خودداری کرده و نسبت به ایمن سازی دودکش‌ها و تهویه مناسب محیط‌های بسته توجه ویژه داشته باشند.