۵ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴
استانها هرمزگان
نمایشگاه صنایع دستی استانهای کشور در بندرعباس
بندرعباس- نمایشگاه صنایع دستی استانهای کشور با حضور پرشور فعالان حوزه صنایع دستی در شهر بندرعباس برگزار شد.
