پنجشنبه بازار دائمی صنایع دستی بندرعباس راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان در مراسم آغاز به کار این بازار گفت: این بازار به منظور حمایت از تولید کنندگان صنایع دستی در استان و همچنین اشتغالزایی برای فعالان این بخش راه اندازی شده است.

سهراب بناوند تصریح کرد: قرار گرفتن صنایع ‌دستی در سبد خانوار، انتقال فرهنگ و آموزش صنایع ‌دستی به نسل جوان از دیگر اهداف راه‌اندازی این پنج شنبه بازار است.

وی با اشاره به رایگان بودن فعالیت در غرفه های این بازار، افزود: دارا بودن کارت صنعتگری، عضویت در اتحادیه‌، دارا بودن کارگاه و یا توانایی برگزاری کارگاه و آموزش در این بازار از جمله شرایط در اختیار قرار دادن غرفه ها است.

بناوند با بیان اینکه علاقمندان به صنایع دستی می توانند پنجشنبه ها از ساعت ۱۶ تا ۲۲ از این بازار دیدن کنند، خاطرنشان کرد: به منظور پیشگیری از فروش هرگونه صنایع دستی خارجی در این بازار، نظارت دقیقی از سوی بازرسان و کارشناسان معاونت صنایع دستی انجام می شود.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان عنوان کرد: هم اکنون ۶۰ هزار نفر در ۴۲ رشته مختلف صنایع دستی در استان مشغول به فعالیت هستند.