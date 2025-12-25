  1. استانها
۴ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۱۴

مقابلی: اتحاد اقوام و ادیان در ایران مانعی برای اهداف شوم دشمنان است

ارومیه - معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: امروز اتحاد و همبستگی اقوام و ادیان الهی در ایران اسلامی، مانعی جدی در برابر اهداف شوم دشمنان به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول مقابلی پنجشنبه شب در مراسم میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) در ارومیه، اظهار کرد: اتحاد و همبستگی اقوام و ادیان الهی در ایران اسلامی، مانعی جدی در برابر اهداف شوم دشمنان بوده و اشتراکات عمیق مسلمانان و مسیحیان، به‌ویژه نقش‌آفرینی جامعه مسیحیان در دفاع از میهن، بیانگر وحدتی تاریخی و پایدار است.

وی با تبریک میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و فرارسیدن سال نو میلادی به جامعه مسیحیان استان، گفت: آذربایجان‌غربی در کنار کثرت قومی و مذهبی، نماد واقعی تنوع فرهنگی و دینی و وحدت، همدلی و انسجام اجتماعی است.

مقابلی با تأکید بر پیشینه تاریخی همزیستی ادیان در این استان، افزود: آذربایجان‌غربی همواره جلوه‌گاه احترام متقابل، تعامل سازنده و همزیستی مسالمت‌آمیز میان پیروان ادیان و مذاهب گوناگون بوده است.

وی همچنین با اشاره به نقش وحدت اقوام و ادیان در حفظ امنیت و اقتدار کشور، خاطرنشان کرد: اتحاد و همبستگی اقوام و ادیان الهی در ایران اسلامی، مانعی جدی در برابر اهداف شوم دشمنان بوده و اشتراکات عمیق مسلمانان و مسیحیان، به‌ویژه نقش‌آفرینی جامعه مسیحیان در دفاع از میهن، بیانگر وحدتی تاریخی و پایدار است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی افزود: تقدیم شهدا و جانبازان از سوی جامعه مسیحیان کشور در راه دفاع از تمامیت ارضی و تأمین امنیت، سندی محکم از وحدت، یکپارچگی و همدلی اقوام و ادیان در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

