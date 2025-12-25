تبریک استاندار فارس به مناسبت میلاد حضرت مسیح و آغاز سال نو میلادی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری در پیامی میلاد حضرت عیسی بن مریم (ع) و آغاز سال نو میلادی را به همه پیروان ادیان الهی به‌ویژه هموطنان مسیحی تبریک گفت و تاکید کرد: تعالیم این پیامبر الهی، جامعه بشری را به صلح، عدالت و پاسداشت کرامت انسانی فرا می‌خواند.

متن پیام دکتر استاندار فارس به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

میلاد خجسته حضرت عیسی بن مریم (علیه‌السلام) و آغاز سال نو میلادی را به همه پیروان ادیان الهی، به‌ویژه هم‌میهنان مسیحی کشورمان تبریک عرض می‌کنم.

حضرت عیسی مسیح (ع) با نشر تعالیم الهی و سیره‌ای سرشار از ایمان، مهرورزی و دعوت به صلح و عدالت، دل‌ها را به هم نزدیک و انسان‌ها را به پرهیزگاری، اخلاق، همدلی و پاسداشت کرامت انسانی فرا می‌خواند.

زادروز این پیامبر بزرگ الهی، یادآور ارزش‌هایی است که امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه بشری به آن نیازمند است و همه ادیان توحیدی بر آن‌ها تأکید دارند.

اینجانب ضمن تبریک این روز فرخنده به مردم شریف استان، به‌ویژه هم‌وطنان عزیز مسیحی فارس، برای ایشان سلامتی، آرامش و توفیق روزافزون آرزو دارم و امیدوارم در سایه تعالیم پیامبران الهی، شاهد تقویت همدلی، وحدت و شکوفایی هرچه بیشتر جامعه باشیم.