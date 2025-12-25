  1. استانها
  2. قم
۴ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۲۵

سانحه در محور اراک–سلفچگان؛ واژگونی سمند ۲ کشته و ۳ مصدوم بر جای گذاشت

سانحه در محور اراک–سلفچگان؛ واژگونی سمند ۲ کشته و ۳ مصدوم بر جای گذاشت

قم- وقوع یک سانحه رانندگی در محور ارتباطی اراک به سلفچگان منجر به جان‌باختن دو نفر و مصدومیت سه نفر دیگر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا باقری عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از وقوع یک حادثه رانندگی در محور اراک به سلفچگان خبر داد و افزود: این سانحه ساعت ۲۱ و یک دقیقه شامگاه چهارم دی‌ماه ۱۴۰۴، در فاصله حدود دو کیلومتری مانده به شهر سلفچگان رخ داده است.

وی گفت: در این حادثه یک دستگاه خودروی سمند به دلایل نامشخص از مسیر اصلی منحرف و دچار واژگونی شد که شدت حادثه موجب فوت دو نفر از سرنشینان خودرو در محل شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ قم افزود: پس از اعلام گزارش حادثه به مرکز فوریت‌های پزشکی، سه کد امدادی اورژانس بلافاصله به محل سانحه اعزام شدند و اقدامات اولیه درمانی برای مصدومان انجام گرفت.

وی گفت: متأسفانه در این سانحه یک مرد ۳۵ ساله و یک زن ۳۲ ساله به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند و تلاش نیروهای امدادی برای نجات آنان بی‌نتیجه ماند.

باقری افزود: همچنین سه نفر دیگر که شامل یک نوزاد ۱۸ ماهه، یک پسر ۴ ساله و یک دختر ۳ ساله بودند، با وضعیت عمومی نامساعد پس از دریافت خدمات درمانی اولیه، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی گفت: بررسی دقیق علت وقوع این حادثه توسط عوامل ذی‌ربط در دست انجام است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد خبر 6702059

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها