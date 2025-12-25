به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ناصر خلج شامگاه پنجشنبه در مراسم هفتگی هیئت خادم‌الرضا علیه‌السلام قم با اشاره به ویژگی‌های رفتاری انسان، گفت: یکی از خصوصیات انسان به‌ویژه در دوران جوانی این است که علاقه دارد همه چیز را شخصاً تجربه کند و کمتر به مشورت و تجربه دیگران توجه نشان می‌دهد.



وی افزود: انسان در بسیاری از موارد حتی در مسائل مهم زندگی مانند کسب‌وکار، بدون مشورت و کسب تجربه وارد میدان می‌شود و نتیجه آن از دست دادن سرمایه و حسرت‌های بعدی است، در حالی که اگر از تجربه دیگران استفاده می‌کرد، دچار چنین خسارت‌هایی نمی‌شد.



این سخنران مذهبی با اشاره به نگاه قرآن کریم به این مسئله گفت: قرآن انسان را موجودی معرفی می‌کند که در برابر هدایت الهی دو مسیر مشخص پیش رو دارد؛ مسیر شکرگزاری و مسیر کفران، و خداوند تنها راه را نشان نمی‌دهد، بلکه عاقبت کسانی را که هر یک از این مسیرها را پیموده‌اند نیز بیان می‌کند.



وی افزود: قرآن با ذکر سرگذشت اقوام و افراد مختلف، تجربه‌های تاریخی را پیش روی انسان قرار می‌دهد تا بدون پرداخت هزینه، از آن‌ها عبرت بگیرد، اما مشکل آنجاست که بسیاری از انسان‌ها ترجیح می‌دهند خودشان هزینه بدهند تا به نتیجه برسند.



خلج با استناد به فرمایش امام کاظم علیه‌السلام گفت: تجربه برای ادب شدن انسان کفایت می‌کند، به شرط آنکه انسان اهل استفاده از آن باشد و این سخن نشان می‌دهد که حتی اگر قرآن و روایت هم در اختیار انسان نبود، تجربه‌های دیگران برای هدایت کافی بود.



وی ادامه داد: قرآن کریم نمونه‌های روشنی از مسیرهای انحرافی را معرفی می‌کند، از فرعون و نمرود گرفته تا ابولهب و ابوجهل، که همگی نشان‌دهنده عاقبت فاصله گرفتن از خدا و اولیای الهی هستند.



این سخنران مذهبی اظهار کرد: در مقابل این چهره‌ها، قرآن الگوهای نورانی را نیز معرفی می‌کند، زن فرعون، حضرت مریم، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت یوسف علیهم‌السلام که هر یک با ایمان و استقامت، از سخت‌ترین شرایط عبور کردند و به عزت حقیقی رسیدند.



وی با اشاره به داستان حضرت یوسف علیه‌السلام افزود: خداوند بنده‌ای را که به پاکدامنی پایبند بود، از زندان به جایگاه عزت رساند و در مقابل، صاحبان قدرت و ثروت را به سبب یک لغزش اخلاقی به ذلت کشاند.



ححت الاسلام خلج در ادامه سخنان خود به واقعه عاشورا پرداخت و گفت: یکی از زیباترین جلوه‌های استفاده از تجربه و انتخاب آگاهانه، در سیره یاران امام حسین علیه‌السلام دیده می‌شود و نمونه روشن آن، زهیر است.



وی افزود: زهیر که گرایش عثمانی داشت و حتی امامت امیرالمؤمنین علیه‌السلام را نپذیرفته بود، در مسیر حرکت امام حسین علیه‌السلام تلاش می‌کرد از حضرت فاصله بگیرد تا با دعوت امام مواجه نشود.



این سخنران مذهبی ادامه داد: با این حال، تنها یک دیدار کوتاه با امام حسین علیه‌السلام کافی بود تا تمام وجود زهیر دگرگون شود و این نشان می‌دهد که هدایت حقیقی از ناحیه خود امام صورت می‌گیرد، نه صرفاً با تلاش ظاهری انسان.



وی گفت: پس از این دیدار، زهیر تمام دارایی و موقعیت خود را رها کرد و عشق به امام حسین علیه‌السلام را معیار تصمیم زندگی قرار داد و به یکی از فرماندهان اصلی سپاه حضرت در کربلا تبدیل شد.



خلج افزود: این تحول به حدی عمیق بود که زهیر با افتخار از امام حسین علیه‌السلام دفاع کرد و اعلام داشت همین دفاع، نشانه پیوند قلبی او با مکتب عاشورا است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به شخصیت حبیب بن مظاهر اشاره کرد و گفت: امام حسین علیه‌السلام یاران خود را به نام و نشان می‌شناخت و پیش از عاشورا، جایگاه هر یک از آنان را تعیین کرده بود.



این سخنران مذهبی افزود: حبیب بن مظاهر با وجود فضای امنیتی شدید کوفه و خطر جانی، با همراهی مسلم بن عوسجه راهی کربلا شد و این حرکت، اوج بصیرت و وفاداری به امام زمان خویش را نشان می‌دهد.



وی با اشاره به ماجرای حرکت شبانه این دو یار امام حسین علیه‌السلام گفت: آنان برای رسیدن به کربلا، شب‌ها حرکت می‌کردند و روزها پنهان می‌شدند تا به سپاه حق ملحق شوند.



خلج در ادامه با اشاره به صحنه‌های عاطفی کربلا بیان کرد: ورود حبیب به خیمه امام حسین علیه‌السلام موجب شادی عمیق حضرت شد و این نشان‌دهنده جایگاه ویژه یاران باوفا نزد امام است.



وی افزود: در لحظات پایانی عمر مسلم بن عوسجه، وصیت او دفاع از امام حسین علیه‌السلام بود و این وصیت، خلاصه‌ای از تمام مکتب عاشورا به شمار می‌رود.



این سخنران مذهبی تصریح کرد: کربلا مدرسه تجربه و بصیرت است و انسان با مطالعه سرگذشت یاران امام حسین علیه‌السلام درمی‌یابد که هیچ‌کس با انتخاب مسیر حق، زیان‌کار نخواهد شد.



حجت الاسلام خلج گفت: استفاده از تجربه پیشینیان، انسان را به ادب، ایمان و هدایت می‌رساند و درِ خانه امام حسین علیه‌السلام هیچ‌گاه کسی را دست خالی بازنگردانده است.