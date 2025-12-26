فوت یک نوجوان در تصادف موتورسیکلت در کاشان

مهرداد فرزندیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بلافاصله پس از گزارش یک مورد تصادف موتورسیکلت در جاده منتهی به پارک بام شهر (حدود یک کیلومتر مانده به پارک) دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای اورژانس به محل اعزام شدند.
وی ابراز کرد: در محل، تیم اورژانس با صحنه برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با جدول کنار جاده روبرو شد. متأسفانه راکب موتورسیکلت، یک نوجوان حدوداً ۱۷ ساله، به دلیل شدت جراحات وارده در صحنه حادثه جان باخته بود و سرنشین دیگر نیز یک جوان حدوداً ۲۰ ساله با مصدومیتهای شدید بود.
رئیس اورژانس کاشان تأکید کرد: همکاران پایگاه سپهری و فین، بلافاصله اقدامات اولیه پزشکی و تثبیتکننده را برای مصدوم آغاز کردند. این جوان پس از انجام مراقبتهای فوری پیشبیمارستانی و پایدارسازی نسبی وضعیت، به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شد تا تحت درمانهای تخصصی قرار گیرد.
وی در پایان با بیان اینکه بررسی دقیق علت این حادثه از سوی مراکز مربوطه در دست بررسی است، افزود: از راکبان موتورسیکلت میخواهیم حتماً از کلاه ایمنی استاندارد استفاده کنند و با سرعت مطمئنه و احتیاط کامل تردد نمایند، زیرا کوچکترین بیاحتیاطی میتواند عواقب جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد.
