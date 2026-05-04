ضرورت توجه به مطالبات مردم؛ فرهنگ عاشورا الهام بخش ایستادگی است

محمدعلی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: در مقاطع سرنوشت‌ساز، این ایمان، بصیرت و فرهنگ عاشورایی است که موجب پایداری و اقتدار ملت ایران می‌شود و مدافعان میهن با همین روحیه در میدان حضور دارند.

وی با تجلیل از تلاش‌های نیروهای مسلح افزود: ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، مرزداران و سایر نیروهای امنیتی با ایثار و ازخودگذشتگی، نقش تعیین‌کننده‌ای در صیانت از امنیت کشور ایفا کرده‌اند و این مجاهدت‌ها شایسته قدردانی است.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران همچنین به حضور مردم در صحنه اشاره کرد و گفت: مشارکت آگاهانه و مسئولانه مردم در عرصه‌های مختلف، از جمله حضور در قرارگاه‌های خیابانی، نشان‌دهنده عمق همراهی جامعه با آرمان‌های نظام است.

باقری با بیان اینکه فرهنگ عاشورا الهام‌بخش ایستادگی ملت ایران است، تصریح کرد: این فرهنگ، مسیر مقاومت و عزت را ترسیم کرده و موجب شده تا رزمندگان با شناخت دقیق از شرایط، در مسیر دفاع از کشور استوار بمانند.

وی با گرامیداشت یاد شهدا و ایثارگران خاطرنشان کرد: شهیدان و جانبازان نمادهای زنده فداکاری هستند و امنیت و آرامش امروز مرهون جانفشانی آنان است.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مسئولان گفت: انتظار می‌رود مدیران و متولیان امر با حضور میدانی و نظارت دقیق، برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تلاش بیشتری داشته باشند تا آثار اقدامات آنان به‌صورت ملموس در زندگی مردم دیده شود.

باقری در پایان ضمن آرزوی سلامتی برای نیروهای مدافع کشور، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روحیه، شاهد تحقق پیروزی نهایی جبهه حق و بازگشت سرافرازانه مدافعان به آغوش خانواده‌هایشان باشیم.