علی گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۴ منطقه سکونتگاه غیررسمی در شهر بجنورد شناسایی شده که قسمت اعظم ساختمان‌های موجود در این مناطق متعلق به دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ است.

وی افزود: این ساختمان‌ها بدون اخذ پروانه ساخت احداث شده‌اند و به دلیل فرسودگی، از مقاومت و تاب‌آوری لازم در برابر زلزله‌های شدید برخوردار نیستند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی ادامه داد: از جمعیت حدود ۲۰۰ هزار نفری شهر بجنورد، نزدیک به ۳۰ درصد در این سکونتگاه‌های غیررسمی سکونت دارند که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود و ضرورت توجه جدی به این مناطق را دوچندان می‌کند.

گودرزی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مقاوم‌سازی مسکن روستایی تصریح کرد: تاکنون ۶۷ درصد منازل مسکونی روستایی در سطح استان مقاوم‌سازی شده‌اند و این میزان در دو شهر کوچک و روستاهای شهرستان بجنورد به ۷۵ درصد رسیده است.

وی تأکید کرد: توجه ویژه به نوسازی و مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی در شهرهای خراسان شمالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید به‌عنوان اولویت‌های اصلی مدیریت شهری و مدیریت بحران مورد توجه قرار گیرد.