تداوم سرما در استان سمنان؛ ابرها برای شرق، آلودگی برای غرب!

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح آدینه گراف‌ها و نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهند که اغلب نقاط استان سمنان آسمانی نیمه ابری همراه با افزایش ابرو وزش باد را خواهند داشت و شاهد تداوم سرمای هوا به خصوص در روزهای جمعه و شنبه خواهیم بود.

بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان سمنان برای امروز جمعه با یک درجه کاهش نسبت به دیروز به هشت درجه بالای صفر و صفر رسیده است فردا نیز بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان به هفت درجه بالای صفر و صفر، کاهش پیدا خواهد کرد.

شاهرودی‌ها آدینه ابری را شاهد خواهند بود پیش بینی‌های هواشناسی خبر از بارش برف و باران در این شهرستان می‌دهد بیشینه و کمینه دمای هوا نیز با یک درجه کاهش نسبت به دیروز به هفت درجه بالای صفر و صفر رسیده است فردا نیز در شاهرود آسمان ابری است.

در دامغان هم شرایط مشابهی دیده می‌شود در این شهرستان هم همزمان با صبح آدینه آسمان ابری است و شاهد رگبار پراکنده به خصوص در شمال و ارتفاعات این شهرستان خواهیم بود بیشینه و کمینه دمای هوای امروز دامغان با دو درجه کاهش نسبت به دیروز به شش درجه بالای صفر و صفر رسیده است.

روز سه شنبه در دامغان و شاهرود بارش شدید برف و باران را شاهد خواهیم بود در میامی هم تداوم سرما را طی امروز و فردا خواهیم داشت بیشینه و کمینه دمای هوای میامی برای امروز جمعه دو درجه بالای صفر و پنج درجه زیر صفر اعلام شده بدین ترتیب میامی سردترین نقطه استان سمنان برای امروز و فردا خواهد بود.

در مهدیشهر آسمان نیمه ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوا با دو درجه کاهش نسبت به دیروز به ۱۱ و دو درجه بالای صفر رسیده است فردا نیز آسمان مهدیشهر نیمه ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می‌شود.

در گرمسار هم تداوم سرما طی امروز و فردا حکم فرما است بیشینه و کمینه دمای هوا با سه درجه کاهش نسبت به دیروز به ۹ درجه بالای صفر و یک درجه بالای صفر رسیده که سردترین در پنج روز اخیر است برای این شهرستان هم آسمان نیمه ابری همراه با وزش باد سرد پیش بینی می‌شود.

در نهایت باید گفت که در اغلب نقاط استان سمنان طی امروز و فردا تداوم سرمای هوا را شاهد خواهیم بود و در شهرستان‌های شرقی مانند دامغان، شاهرود و میامی افزایش ابر و بارش‌های پراکنده رقم خواهد خورد در روز سه شنبه در شرق و شمال استان بارش‌های وسیعی رخ خواهد داد.

در نقاط صنعتی و عمدتاً غربی استان سمنان هم افزایش آلاینده‌ها و غلظت آلودگی هوا به واسطه مازوت سوزی، عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی، فقدان کیفیت لازم سوخت‌های فسیلی، نداشتن سیاست‌های درست محیط زیستی، وارونگی هوا و… را شاهد خواهیم بود موضوعی که صدای انتقاد مردم را هم بلند کرده است.