به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه مسابقات استعدادیابی دومیدانی جنوب شرق استان در رده سنی نونهالان، با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای برتر، به میزبانی شهرستان مهرستان برگزار شد.

ایرج رستم زهی رئیس هیئت دومیدانی سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این مسابقات با حضور ورزشکاران مستعد از شهرستان‌های جنوب شرق استان و در فضایی پرنشاط و رقابتی برگزار شد و گامی مهم در راستای توسعه ورزش پایه و پشتوانه‌سازی برای آینده دومیدانی استان به شمار می‌رود.

وی افزود: توجه به رده‌های سنی پایه به‌ویژه نونهالان، از اولویت‌های اصلی هیئت دومیدانی استان است و برگزاری چنین رقابت‌هایی نقش مؤثری در شناسایی استعدادهای ناب و هدایت آن‌ها به مسیر صحیح قهرمانی دارد.

وی همچنین با قدردانی از همکاری مسئولان شهرستان مهرستان، هیئت دومیدانی این شهرستان و مربیان، اظهار امیدواری کرد: استعدادهای برتر شناسایی‌شده پس از طی مراحل آموزشی و حمایتی، در آینده نمایندگان شایسته‌ای برای استان در مسابقات کشوری و ملی باشند.

این مسابقات در چند ماده مختلف برگزار و در پایان، نفرات برتر هر ماده معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.