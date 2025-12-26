فرماندار رشت: جا به‌ جایی بازار هفتگی سنگر در شرایط فعلی منتفی است

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بازتابهای رسانهای و طرح نارضایتی شهروندان و بازاریان نسبت به موضوع جابهجایی بازار هفتگی شهر سنگر، صبح جمعه جلسهای به ریاست اسماعیل میرغضنفری، فرماندار شهرستان رشت، در محل فرمانداری برگزار شد.
این جلسه با حضور محمد رضا احمدی نماینده مردم شهرستانهای رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، بخشدار سنگر، رئیس شورای اسلامی شهر سنگر، شهردار سنگر با هدف بررسی مطالبات مردمی و رسیدگی به دغدغههای مطرحشده تشکیل شد.
فرماندار رشت در این نشست با اشاره به قدمت و جایگاه بازار هفتگی سنگر اظهار کرد: این بازار طی سالیان متمادی نقش مهمی در اقتصاد محلی و معیشت خانوارهای زیادی داشته و بخشی از هویت اجتماعی شهر محسوب میشود؛ از این رو، هرگونه تصمیم درباره آن باید با دقت، تدبیر و با لحاظ نظر مردم اتخاذ شود.
وی با تأکید بر اینکه رضایت مردم اولویت اصلی مدیریت اجرایی است، افزود: با توجه به مخالفت شهروندان و بازاریان، جابهجایی بازار هفتگی سنگر در مقطع کنونی منتفی تلقی میشود و تا زمانی که اجماع و اقناع عمومی حاصل نشود، چنین اقدامی انجام نخواهد شد.
میرغضنفری با اشاره به دغدغههای مطرحشده در خصوص ترافیک شهری، تصریح کرد: ساماندهی ترافیک نیازمند نگاه ریشهای و راهکارهای اصولی است و نمیتوان با تصمیمات مقطعی، هزینه آن را بر دوش مردم و بازاریان گذاشت؛ در این زمینه، تشکیل اتاق فکر و بررسی گزینههای جایگزین ضروری است.
وی ادامه داد: یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش بار ترافیکی شهر سنگر، اجرای پروژه کمربندی است که تحقق آن نیازمند اعتبارات ملی و پیگیری در سطح فرادستگاهی است و در این مسیر، با همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، این مطالبه بهصورت جدی دنبال خواهد شد.
فرماندار شهرستان رشت تأکید کرد: مدیریت شهری باید بهگونهای عمل کند که هم نظم و انضباط شهری ارتقا یابد و هم اعتماد عمومی خدشهدار نشود؛ چرا که هر تصمیمی که منجر به تزلزل اجتماعی شود، مغایر با اهداف خدمترسانی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: فرمانداری شهرستان رشت خود را موظف به پیگیری مطالبات مردم میداند و تمامی تصمیمات مرتبط با بازار هفتگی سنگر، صرفاً با محوریت منافع عمومی، جلب رضایت شهروندان و در چارچوب قانون اتخاذ خواهد شد.
