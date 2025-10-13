میرغضنفری: نظارت مستمر بر بازار برای حفظ حقوق مردم ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری پیش از ظهر دوشنبه در نشست با مدیران مسئول رسانه‌های مکتوب گیلان با بیان اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش و امید است، اظهار کرد: رویکرد فرمانداری در تمامی حوزه‌ها ایجابی و مسئله‌محور است و از اقدامات تنش‌زا پرهیز می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت موضوع نان در معیشت مردم افزود: در هفته گذشته سه واحد نانوایی به دلیل عدم رعایت مسائل بهداشتی و گران‌فروشی، با دستور قانونی پلمب شدند. این اقدام در راستای اصلاح رویه‌ها و صیانت از سلامت عمومی و حقوق مردم صورت گرفت و روند نظارت با دقت و استمرار ادامه خواهد داشت.

فرماندار شهرستان رشت همچنین با اشاره به وضعیت بازار گفت: دستگاه‌های نظارتی به صورت مستمر بر عملکرد بازار نظارت دارند و قطعاً گزارش‌های مردمی می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف کمک کند و موجب بهبود وضعیت شود.

میرغضنفری در ادامه با تأکید بر نقش رسانه‌ها در مدیریت شهری خاطرنشان کرد: خبرنگاران و مدیران رسانه‌ای، چشم بینای جامعه هستند و گزارش‌های منصفانه و حرفه‌ای آن‌ها در اطلاع‌رسانی دقیق و آگاه‌سازی عمومی بسیار تأثیرگذار است. همراهی رسانه‌ها با سیاست‌های درست مدیریتی می‌تواند نقش مهمی در جلب اعتماد عمومی ایفا کند.

وی در پایان با بیان اینکه پای حق و حقوق مردم ایستاده‌ایم، تصریح کرد: تمام تلاش مجموعه فرمانداری، ایجاد اعتماد، امید و رضایت در میان شهروندان است و در این مسیر از مشارکت نهادهای رسانه‌ای استقبال می‌کنیم.