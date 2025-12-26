به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه انفرادی میکسمدیا ناصر شاکری با عنوان «کتگوری» عصر پنجشنبه ۴ دی در گالری پاییز خانه هنرمندان ایران افتتاح شد.
این نمایشگاه تا ۱۲ دی برقرار است.
در متن بیانیه این نمایشگاه آمده است: «از آناهیتا تا زنِ اثیری، از شهرزاد تا کولیِ کنار آتش، از ایشتار تا اوفلیا و فمفتالهای تاریخ هنر، تصاویر در تاریکخانهای تودرتو پدیدار میشوند، دل میبرند و نهان میشوند.
این غیاب، جستجو را بیدار میکند؛
چرخهای از زخم و مرهم، پیدایی و نیستی.
این پریِ شهرآشوب در هیچ کاتگوریای نمیگنجد جز خودش.
سیالیتِ هنر، زن، آنیما و انسان در هم میلغزند و زیستن را شکل میدهند.
کاتگوری این نمایشگاه همین لغزندگی است.»
خانه هنرمندان ایران روزهای شنبه تعطیل است اما بازدید از این نمایشگاه همه روزه از ۱۳ تا ۲۰ میسر است.
