۵ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۹

افتتاح یک نمایشگاه میکس‌مدیا؛ از آناهیتا تا اوفلیا در «کتگوری»

«کتگوری» عنوان نمایشگاه انفرادی آثار میکس مدیا ناصر شاکری است که روز گذشته ۴ دی در خانه هنرمندان ایران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه انفرادی میکس‌مدیا ناصر شاکری با عنوان «کتگوری» عصر پنجشنبه ۴ دی در گالری پاییز خانه هنرمندان ایران افتتاح شد.

این نمایشگاه تا ۱۲ دی برقرار است.

در متن بیانیه این نمایشگاه آمده است: «از آناهیتا تا زنِ اثیری، از شهرزاد تا کولیِ کنار آتش، از ایشتار تا اوفلیا و فم‌فتال‌های تاریخ هنر، تصاویر در تاریکخانه‌ای تودرتو پدیدار می‌شوند، دل می‌برند و نهان می‌شوند.

این غیاب، جستجو را بیدار می‌کند؛

چرخه‌ای از زخم و مرهم، پیدایی و نیستی.

این پریِ شهرآشوب در هیچ کاتگوری‌ای نمی‌گنجد جز خودش.

سیالیتِ هنر، زن، آنیما و انسان در هم می‌لغزند و زیستن را شکل می‌دهند.

کاتگوری این نمایشگاه همین لغزندگی است.»

خانه هنرمندان ایران روزهای شنبه تعطیل است اما بازدید از این نمایشگاه همه روزه از ۱۳ تا ۲۰ میسر است.

آزاده فضلی

